素人萌寵變身人氣寵物KOL！「毛孩達人KOL訓練營2026」正式回歸！

想帶家中主子星級出道，成為下個寵物界人氣KOL？機會來了！由 《香港01》旗下「毛孩子」頻道聯乘傲騏媒體《寵物達人》打造的第二屆「毛孩達人KOL訓練營 」，即日起正式接受公開報名！



今屆賽制、導師陣容以及資源上大升級！除了邀請業界星級導師親授內容創作以及品牌合作策略，更特設寵物品牌現場配對。寵主不單能帶同毛孩親身參與線下市集帶貨，最終勝出者更可直登「香港寵物展」舞台獲得榮譽，爭奪毛孩KOL寶座！

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🌟 今屆 4 大升級亮點 打造新一代寵物流量密碼

隨著社交媒體演算法轉變，單靠貼文已難以突圍。第二屆訓練營專為寵主量身打造實戰內容，助你從零建立愛寵專屬 IP：

1. 🎓 星級導師全方位培訓

重磅邀請演算法專家及營銷專家親授影片製作、鏡頭語言、演算法以及商業合作策略。

2. 🤝 寵物品牌現場配對

特設「品牌配對日」，安排創作者與贊助品牌進行雙向配對，解鎖長遠商業合作機會。

3. 🛍️ 線下市集 ✕ 線上實戰帶貨

參加者除了透過社交媒體發佈內容，更可帶同毛孩親身參與線下市集，解鎖 O2O 變現能力。

4. 🏆 直登「香港寵物展」舞台接受頒獎

頒獎典禮將移師「香港寵物展」大會舞台隆重舉行，讓你在全港寵主與業界媒體見證下，帶同主子親身登台領獎！

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活動詳情及報名方法

- 招募對象：年滿 18 歲的主人，其報名毛孩須健康良好、已完成防疫注射且性情穩定。

- 招募名額：僅限40組（需經由評審團進行資格審查）。

- 報名日期：即日起至 2026 年 11 月 3 日晚上 23:59 截止。

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