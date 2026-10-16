品牌合作招募｜掌握社群流量密碼！第二屆「毛孩達人KOL訓練營」

隨著香港寵物經濟規模持續擴張，寵物家長的消費決策模式正經歷深刻轉變。傳統單向的產品硬廣告效果逐漸遞減，取而代之的是具故事感、真實且生活化的多媒體內容。由《香港01》旗下「毛孩子」頻道聯乘業界權威傲騏媒體《寵物達人》打造的第二屆「毛孩達人KOL訓練營」，即日起正式展開品牌合作招募，誠邀寵物品牌共同引領寵物經濟新生態！



告別營銷痛點 打造線上線下變現商業模式

第一屆「毛孩達人KOL訓練營」成功吸引了超過250名寵物家長報名；帶動了超過510萬次的總曝光並維持了長達4個月的話題熱度。今屆在賽制、導師與資源上更迎來全方面升級：

✅ 即場配對機制：「品牌配對日」直接與 40 位潛力 KOL 面對面雙向配對！

✅ 個性化內容創作：每位配對 KOL 為品牌度身訂造高質量內容！

✅ O2O帶貨銷售：線上內容營銷 ✕ 線下市集帶貨，助品牌推動 O2O 轉化！

第二屆訓練營打造了貫通線上與線下的O2O營銷閉環。入選的40組潛力寵物向創作者將參加工作坊，並在「品牌配對日」依據品牌調性進行雙向配對。創作成果不僅於《香港01》毛孩子頻道與各大社群平台曝光，更將直接延伸至實體寵物主題市集。

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5 大核心商業效益 賦能品牌突圍寵物經濟

- 持續全渠道曝光，提升品牌知名度🚀

- 提升線上線下營銷轉換率💰

- 建立品牌口碑，掌握社交平台聲量📢

- 有效配對KOL，達成合作關係🤝

- 提高品牌於寵物消費市場的影響力🌟

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