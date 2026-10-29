毛孩肥嘟嘟或隱藏危機　獸醫拆解健康減肥秘訣：關鍵在專業處方糧

不少主人看到毛孩身形日漸圓潤，可能會覺得肥嘟嘟的模樣十分討喜，甚至認為牠們「軟綿綿的肚腩仔好療癒」或「發福即係養得好」？然而，這份「可愛」背後可能隱藏主人善意的縱容，隨時成為威脅貓狗健康的隱形殺手。事實上，獸醫在臨床診症時，常常會遇到因體重超標而導致寵物關節活動不適及增加心血管負擔等問題，甚至因而縮短壽命的個案。究竟要怎樣判斷毛孩是否屬於「肥胖」？「減糧」是否就能成功幫毛孩減肥？當中會否有隱形風險？本文請來專業獸醫，為各位主子深入剖析寵物減重的常見誤區及解決方案！



3大不良習慣可致毛孩過重！

數據顯示，每10隻狗狗就有1隻面對過重或肥胖問題，而貓隻的情況更為嚴峻，每2隻就有1隻體重超標！一般主要成因包括：熱量攝取大於消耗，腸道微生態失衡，體內壞菌比例較高，就會過度分解碳水化合物及吸收熱量，導致脂肪過度囤積。

最常見3大致毛孩肥伴習慣：

1）過度餵食

2）餵食人類食物

3）運動量不足

另外，飼料營養結構不當，以及絕育、年齡增長、出現內分泌疾病等生理因素均是導致毛孩肥伴的常見原因。

🔍快速在家自測！毛孩超重或肥胖徵狀：

要判斷毛小孩是否過胖，主人可以先在家以觸摸與觀察日常行為變化進行第一度把關：

🐶 狗狗肥胖5大徵狀：

1. 腰部不明顯甚至難以看清、腹部凸出

2. 難辨認肋骨、摸上去很難感覺到椎骨

3. 尾巴底部因脂肪堆積而腫脹

4. 缺乏活力或時常昏昏欲睡，顯得懶散

5. 容易氣喘、變得不愛散步

有肥胖傾向的狗狗可見腹部凸出，難辨認肋骨。

🐱 貓貓肥胖5大徵狀：

1. 腰部不明顯甚至難以看清、腹部凸出

2. 難辨認肋骨、摸上去很難感覺到椎骨

3. 活動力下降，特別愛睡覺

4. 跳躍困難，上下高處時顯得吃力、猶豫

5. 理毛困難，尤其背部毛髮打結或髒亂

有肥胖傾向的貓貓亦會腰部不明顯。

盲目「減糧」隨時適得其反！獸醫：恐引致營養不良與焦慮

面對毛孩發福，不少主人的第一反應就是「人為減糧」，直接將每餐份量減半。專業獸醫Dr. Ana警告，單靠減糧絕非健康的減重方法！

Dr. Ana解釋，因寵物普通主糧的營養比例是按正常餵食量設計。如果強行扣減糧食份量，雖然可以減少熱量，但部分重要營養如蛋白質、維他命及礦物質的攝取量也會隨之大跌，容易導致毛孩營養不良、肌肉量流失，甚至引發脫毛及免疫力下降。

此外，長期處於飢餓狀態會讓毛孩產生巨大的心理壓力與焦慮感，出現吠叫、討食、破壞傢俬等行為問題，貓隻更可能因長時間禁食而誘發致命脂肪肝。

獸醫揭密科研減重關鍵：「兩高一低」

想讓毛孩安全且輕鬆地恢復窈窕身形和健康體魄，Dr. Ana就建議，關鍵在於選用「高纖維、高蛋白質、低熱量」的專業處方，可在維持飽腹感與肌肉量的同時精準燒脂。

專業獸醫推薦：ADVANCE 減肥處方系列 數據證實顯著減重

要兼顧營養平衡與高效燒脂，ADVANCE 減肥處方系列正是專為過重貓狗設計的醫學級解決方案，不含藥性，提供乾糧與濕糧選擇，滿足不同主子的口感喜好。

據38隻家庭犬居家實測報告顯示，犬隻食用ADVANCE減肥處方糧系列3個月後平均減重超過10%，且保持穩定不反彈。

臨床實證：經38隻家庭犬居家實測（In-Home Study），為狗狗選用ADVANCE減肥配方，3個月平均體重下降超過 10%*，繼續食用且保持體重穩定健康不反彈。

進行為期17週的臨床實驗的比格犬，食用ADVANCE處方糧3個月後體內脂肪顯著減少44%；食用4個月後，累積大跌56%。

據報告顯示，為食用ADVANCE減肥處方糧的比格犬進行為期17週的臨床實驗發現，於肌肉與骨骼質量完全不受影響的前提下，食用3個月後比格犬的體內脂肪顯著減少44%；食用4個月後，體內脂肪更累積大跌56%。

狗狗減肥專用方案：ADVANCE小型犬減肥處方糧 & 中大型犬減肥處方糧 & 狗狗減肥處方濕糧 & 狗狗體重控制小食

85-94%狗狗食用ADVANCE減肥處方狗糧在2個月內有效減輕體重*。

ADVANCE狗狗減肥配方含高纖維、高蛋白質及左旋肉鹼，不僅讓狗狗具有飽腹感，更能有效維持肌肉品質、減少脂肪沉積。 除了主食乾糧外，主人有時候也會希望透過濕糧或小食來提升和滿足狗狗食慾、補充水分並增加互動及訓練，卻又擔心這會影響體重管理，讓好不容易控制好的體重再次反彈或致減肥失敗。臨床研究數據顯示：

• 小型犬配方：85% 狗狗在 2 個月內成功減重，體脂減少 30%*

• 中大型犬配方：94% 狗狗在 3 個月內成功減重，體脂減少 44%*

ADVANCE的減肥狗濕糧與體重控制小食脂肪含量低，僅2.3% & 2%。低卡路里含量之選真正做到「精準減脂不減肉」！

減重後維持理想體重：ADVANCE小型犬輕體配方 & 中大型犬輕體配方

當狗狗成功減肥後，要為毛孩維持健康體重亦是主人的一大煩惱。ADVANCE LIGHT輕體配方專為要預防發胖、有意維持體重的狗狗而設。配方脂肪含量極低，同時含有高纖維和高蛋白，亦可滿足食慾、增加飽足感，有助控制體重並維持肌肉質量。適合開始有肥胖或過重傾向、絕育後、有易胖體質或剛恢復標準體態需要維持的狗狗。

📷狗狗真實案例

🐶 Lucky：1.5個月成功減重19.2%

貓貓減肥專用方案：ADVANCE 減肥處方貓糧 & 減肥處方貓濕糧

經臨床實證，83%的貓貓食用ADVANCE減肥處方糧在3個月內體脂減少23%。

經臨床實證，高達83%貓貓在3個月內體脂減少23%。方案同樣含高纖維，讓貓貓具有飽腹感；高蛋白質含量，可維持肌肉品質；以及左旋肉鹼，減少脂肪沉積。低卡路里配方，讓貓貓無須刻意縮減糧食。

📷貓貓真實案例

🐱Maggie：3個月成功減重19.05%

要為毛孩減肥其實不需要強制牠們「少食兩啖」挨飢抵餓！由獸醫研發的ADVANCE減肥處方糧，不僅能給予毛孩足夠飽腹感與豐富營養，更能從根源精準燒脂，重塑健康體態，還有體重控制小食滿足狗狗口癮。今天就為家中主子展開輕鬆無痛的減重之旅，讓牠們重獲活力，陪你走更長遠的路！

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獸醫Dr. Ana Celly

獸醫學碩士

哥倫比亞拉薩爾大學獸醫本科

巴塞隆納大學製藥工業與研究品質體系研究生

（資料由客戶提供）