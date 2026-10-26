免費使用｜OneDegree寵物營養計數機計食量　獸醫營養師參與研發

不少主人怕寵物捱餓，每餐都習慣倒滿一大碗糧，結果令毛孩出現「幸福肥」，長遠容易增加關節負擔及引發慢性病，到底每日應該餵多少才算健康？OneDegree最近與寵物營養品牌Mylo合作，在手機應用程式「陪伴日記」中推出免費的毛孩營養計數機。這項功能由註冊獸醫營養師參與研發，協助大家精準計算出主子真正需要的熱量！



毛孩營養計數機由具備專科資格的註冊獸醫營養師（BCVN）參與研發。獸醫營養師指出，過量餵食容易導致毛孩肥胖，進而引發慢性炎症、胰島素阻抗及關節負荷增加等問題；相反，若攝取不足則會造成肌肉流失。因此，準確計算毛孩的熱量需求，對維持牠們長遠健康非常重要。

這款設於手機App內的全新營養計數機，旨在將繁複的營養評估化繁為簡，主要提供以下三大實用功能：

【1】評估每日熱量需求

寵主只需回答6條簡單問題（包括毛孩品種、體重、活動量及體態等），系統便會參考世界小動物獸醫師協會（WSAVA）的指引，快速計算出專屬貓狗每日所需的標準熱量。

OneDegree 毛孩營養計數機（官方圖片）

【2】AI分析糧食營養

不少人會混合乾糧、濕糧甚至鮮食餵飼毛孩。透過手機鏡頭掃描寵物糧食包裝上的營養標籤，或手動輸入資料，系統即可記錄市面上大部分附有標籤的糧食及指定鮮食（如雞胸肉、雞蛋等），最多可同時管理4款糧食的營養成分。

OneDegree 毛孩營養計數機（官方圖片）

【3】換算實際餵食份量

輸入日常餵食的份量後，系統會自動將數據與毛孩每日所需熱量作對比，讓寵主即時知道總熱量是否超標或過低，從而精準調整餵食比例。

OneDegree 毛孩營養計數機（官方圖片）

每隻貓狗的活躍程度及身體狀況各有不同，並沒有一套標準餐單能適合所有毛孩。現時只要下載相關App並登記成為會員，便可免費使用此計數機功能，從日常飲食入手為毛孩的健康把關。