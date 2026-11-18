隨著香港寵物高齡化趨勢，寵物的醫療開支成為不少家庭的重擔。因此，愈來愈多主子重視「預防勝於治療」概念，由飲食、挑選營養保健品到定期身體檢查，在日常生活中全方位給毛孩最好的照顧。不過，市面上寵物保健品五花八門，不少主人容易單憑網上推介或他人經驗「盲目進補」，卻忽略了每隻貓狗的體質差異，隨時補錯反成負擔。本地寵物保健品牌「寵參堂」近年提出「先了解體質、再作調理」的理念，將傳統漢方養生智慧結合現代生物科技，為香港寵主帶來一套更精準的日常保健方向。



貓狗也有寒底熱底？獨門「寵物把脈」先斷體質再配對

在接觸眾多香港寵主的過程中，寵參堂團隊觀察到一個普遍現象：許多家長非常疼愛毛孩，捨得花費購買各類補品，卻忽略了「體質差異」這個要點。其實貓狗與人類一樣，各有寒底、熱底、氣虛或血弱之分；若未經分辨便盲目進補，不但無法發揮預期效果，燥熱或過補的成分反而可能加重毛孩的身體負擔。

為了讓日常保養有跡可循，寵參堂引入獨門的「七感全息脈法」，實踐「先評估體質，後精準養生」的個人化調理流程。團隊會親自為毛孩把脈，透過脈象結合整體狀態觀察，精細分辨牠們當下的體質偏向，再配對合適的日常保養方案，讓養生不再只是「靠估」。

團隊透過「七感全息脈法」了解毛孩體質，讓寵物日常保健不再「靠估」，而是有跡可循的精準調理。

除了把脈評估，團隊亦留意到寵物對傳統針灸的針感較重，因此特別引入德國進口醫療級光療機，結合台灣及國內中獸醫穴位知識提供「寵物無痛針灸」服務，透過溫和的光療手法刺激穴位，達到舒緩及養生效果。品牌亦強調，毛孩在首次體驗前應先進行把脈評估，確保調理方向完全貼合當下體質。

團隊引入德國進口醫療級光療機，結合中獸醫穴位知識提供「寵物無痛針灸」，以溫和光療刺激穴位達到舒緩與養生效果。

韓國500道爾頓「保健肽」技術 無味易吸收不傷肝腎

傳統漢方養生應用在寵物界，過去一直面臨三大瓶頸——「苦澀難餵」、「腸道短難吸收」，以及最令家長擔憂的「重金屬與隱藏毒性風險」。毛孩味覺極度敏銳，強行灌藥容易破壞人寵關係；加上寵物腸道較短，傳統草本原材料難以被完全消化。若中藥材未經精密處理，長期餵食更可能對毛孩肝腎造成負擔。

為突破這些限制，寵參堂將韓國頂尖肽化生物科技引入寵物界，研發出「保健肽」系列。團隊以一個生動的比喻解釋這項技術：「如果蛋白質是一塊大牛扒，氨基酸是一塊絞碎的牛扒，那麼『肽』就是牛肉汁精華裡最易吸收的營養。」

結合漢方智慧與現代生物科技，寵參堂首創「保健肽」系列，為不同體質毛孩提供精準日常保養方案。

透過精密萃取技術，品牌成功將中藥精華細化至約500道爾頓的超微細分子級別，比人體皮膚能吸收的4000道爾頓還要小8倍，同時在過程中嚴格進行「去毒、去重金屬、去氣味」處理，將草本轉化為無色無味的粉末。寵主只需將粉末直接拌入日常乾濕糧即可，既免卻餵食掙扎，亦確保營養能直接被吸收，日常長期調理亦不傷肝腎。

轉季保養！補氣血、護腎肺與腸道拌食攻略

漢方養生講求「因時制宜」，隨着季節轉換或氣候變化，毛孩身體容易受到影響。以下四款產品不僅適合秋冬季節，更是應對轉季及天氣不穩時的日常保健首選，寵主可根據體質評估結果作溫和調理：

1. 泰國暹羅鱷魚血粉｜氣溫變化與轉季補血

無腥味微細粉末設計，日常直接拌入乾濕糧即可。

漢方認為「血為氣之母」，當氣溫下降或天氣驟變時，毛孩氣血運行相對較緩。此款適合作為日常氣血保養的食品層補充，幫助在氣候變化時維持理想的精神狀態與活力。

保養方向：日常氣血支持

適合對象：手腳易冰冷、氣血較弱或需要日常精神支持的毛孩

2. 救腎肽｜秋冬溫和護腎

500道爾頓超微細肽分子，長期日常調理亦不傷肝腎。

中醫養生有云「冬主收藏，腎氣當令」，秋冬正是溫和保養腎氣的最佳時機。救腎肽針對腎氣調理作日常基礎保養，特別適合踏入熟齡或高齡階段的毛孩，為來年打好健康根基。

保養方向：日常腎氣保養

適合對象：高齡毛孩、需要打好轉季與氣候變化健康基礎的貓狗

3. 強肺肽｜轉季呼吸與皮毛支持

無色無味配方，輕鬆融入日常飲食，免卻餵食掙扎。

「肺主皮毛、司呼吸」，在轉季交替及天氣不穩定時，氣溫與濕度起伏較大，毛孩呼吸道與皮膚較易受環境影響。日常從養肺著手，能為毛孩提供呼吸系統與皮毛保養的雙重支持，協助牠們更快適應氣候變化。

保養方向：呼吸系統與皮毛支持

適合對象：轉季易受天氣乾燥影響、關注皮毛光澤度的毛孩

4. 固腸肽｜年尾聚會必備腸道支持

通過SGS及QPP雙重認證，可作為家中常備的日常拌食之選。

腸道屬脾胃系統，特別在年尾節日聚會多、零食及高蛋白食物增加時，毛孩腸道負荷相對較重。固腸肽極適合作為家中「看門口」的日常腸道支持，只需直接拌糧即可溫和維持腸道健康。

在寵物保健資訊氾濫的年代，「技術透明」與「第三方認證」是建立家長信心的關鍵。寵參堂致力推動產品規範化，旗下產品已取得 SGS 及 QPP（寵物優質安健保障計劃） 認證，為寵主提供更客觀安心的品質保障。

對有意以漢方概念作日常保健的家長而言，先深入了解毛孩的飲食習慣、生活狀態及身體反應，再按個別體質決定是否需要補充品，遠比單憑產品宣稱作選擇更為穩妥。想了解更多關於寵物體質評估或日常漢方保養的資訊，不妨瀏覽寵參堂官方網站，或前往門市向團隊查詢。

寵參堂

地址：九龍灣宏光道8號創豪坊（Mega Cube）地下4號舖

營業時間：每日 12:00 – 20:00

官方網站：https://www.pawfectreborn.com/

（資料由客戶提供）