貓生病｜貓咪原來是忍痛高手！當身體出現不適、痛楚難耐時，我們都懂得看醫生求助；但貓咪不通人話，生病或受傷都不能與貓奴溝通。加上牠們非常善於忍痛，就算不適也會表現得若無其事。這時便要靠貓奴細心的觀察力，盡早發現貓咪是否有不妥。



貓咪生病很懂得偽裝。（unsplash）

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為何貓咪要忍痛？

貓咪習慣去忍痛，這原來是和天性有關。大家都知道貓咪是野外的捕獵者，如果牠們因病或痛楚而表現出來，這便容易被其他狩獵者當成獵物，所以貓咪擅長隱藏身體痛楚。當寵主察覺到貓咪有異樣時，病情往往已拖延了一段時間。想及早發現貓咪不適的警號，不妨多留意以下10個日常細節：

貓貓忍痛訊號｜1.不願意跳上跳落

貓咪平日喜歡跑來跑去、跳到高處（如衣櫃頂、雪櫃），突然變得只願意在平地活動。在上落樓梯，或跳上窗台或梳化時，貓咪顯得特別吃力，或者要猶豫很久。甚至會改用「攀爬」、「引體上升」等較吃力的方式爬上去。很可能跟關節炎（常見於老貓）、骨骼受傷、肌肉扭傷，或是脊椎神經痛楚有關。

貓咪身體不適的求救訊號：不願意跳上跳落。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜2.作息時間異常

痛楚會直接影響睡眠質素。貓咪原本一天睡14至16小時，假如生病或感到疼痛，睡眠時間可能大幅延長，且會選擇平時不會去的「隱蔽角落」（如床底最深處、衣櫃陰暗角）面壁蜷縮；也有貓咪會因為疼痛而無法入睡，牠們可能會頻繁轉換姿勢，例如趴下沒多久又站起來走動，無法進入深層睡眠，睡眠時間大幅縮短。

貓咪身體不適的求救訊號：作息時間異常。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜3.使用貓砂情況有變（排泄異常）

假如貓咪身體感到不適，牠們會在貓砂盤邊緣猶豫，若家中有不同設計的貓砂盤，牠們多數只挑選邊緣較矮的一個，因為貓咪跨進過高的貓砂盤，會牽扯到疼痛的關節或肌肉；

貓咪甚至會將排泄物排在貓砂盤外、地毯或床上，因為牠們有時為了避開痛楚，很可能會在外面隨處便溺。例如貓咪出現泌尿道感染或便秘，排泄時會感到劇痛，牠們會將「貓砂盤」與「痛楚」產生連結，繼而尋找柔軟的地方（如棉被、衣物）如廁。

貓咪身體不適的求救訊號：使用貓砂情況有變。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜4.飲食習慣與咀嚼方式改變

身體不適會令貓咪食慾下降，進食速度變慢。主人亦需觀察貓咪吃東西時會否「甩頭」、「食物經常掉出來」，或者明顯只用「單側牙齒」咀嚼，這些都是牙周病、口炎或牙齒斷裂引起劇痛的徵兆；如果貓咪突然極度渴求水分、頻繁喝水且尿量大增，可能是腎臟病或糖尿病引發的不適。

貓貓忍痛訊號｜5.拒絕被抱被摸

假如貓咪一向喜歡討摸、平易近人，突然抗拒主人接觸。當主人觸碰牠的腹部、下背部或特定關節時，牠的皮膚可能會出現明顯的「波浪狀抽搐」，並伴隨閃躲、壓低身體，甚至轉頭輕咬你的手以示警告。可能是你剛好觸碰到牠疼痛的位置。腹部疼痛可能與腸胃、器官發炎有關，而背部或四肢則多屬神經或骨骼關節問題。

貓咪身體不適的求救訊號：拒絕被抱被摸。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜6.抗拒玩耍

平日活潑好動的貓咪，面對平時最愛的激光筆或逗貓棒，雖然眼睛仍然會跟著玩具而轉動，但身體的痛楚卻令牠待在原地，提不起勁去跑跳撲咬，可能是因為劇烈跑動或撲咬會加劇身體的疼痛感。

貓咪身體不適的求救訊號：抗拒玩耍。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜7.性格大變

溫馴的貓咪突然變得充滿攻擊性，發出嘶嘶聲、哈氣、甚至出爪攻擊靠近的人或其他同伴。這是因為疼痛啟動了牠們的自我保護機制，作出「防禦性攻擊」；有些性格本身獨立的貓咪，就會突然變得極度缺乏安全感，經常寸步不離地黏著主人，尋求主人的安慰與保護。

貓咪身體不適的求救訊號：性格大變。（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜8.理毛頻率增加或減少

當貓咪感到關節或脊椎痛楚，牠們會無法彎曲身體理毛，貓咪的毛髮變得粗糙、暗啞，尤其是下背部、臀部等需要扭動脊椎才能舔到的地方，出現嚴重的毛髮打結與皮屑。

貓咪亦有機會瘋狂、頻密性地舔舐身體「某一個特定部位」（例如某個關節、肚子的一塊區域），甚至舔到該處毛髮稀疏、禿毛或皮膚破皮，可能是貓咪試圖透過舔舐來紓緩該處的疼痛或不適。

貓咪身體不適的求救訊號：理毛頻率增加或減少（unsplash）

貓貓忍痛訊號｜9.走路姿勢怪異

當貓咪走路時出現拖行、一瘸一拐、四肢僵硬。走路時可能出現把「背部高高拱起」的姿態，或者頭部會隨著腳步異常點頭（重心轉移以減輕患肢壓力）。很可能是骨骼或肌肉正感到疼痛。

貓貓忍痛訊號｜10.頻繁地喵喵叫

平時安靜的貓咪開始發出低聲的呻吟、長音的悲鳴，或在無人時對著空氣焦躁地喵喵叫，往往是牠們正在表達痛苦和不安。

另外，貓咪打呼嚕不一定代表開心！當貓咪感到極度焦慮、受傷或劇痛時，也會發出低頻的呼嚕聲。所以當貓咪精神不振卻一直打呼嚕，主人要加倍留意！

貓咪身體不適的求救訊號：頻繁地喵喵叫。（unsplash）

貓咪的忍耐力遠超我們想像，若發現家中主子出現上述行為改變，請勿以為牠們只是單純發脾氣，建議盡早帶往獸醫診所作詳細檢查，以免耽誤病情，錯過治療的黃金期。