寵物節2021攻略｜免費零食+護理用品　23款超抵優惠入前場必睇

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-14 18:23

香港寵物節2021將會於4月15日至18日，一連四日於灣仔會議展覽中心舉行。寵物節去年受新冠肺炎疫情影響，導致不斷延期、取消，不少參展商為了答謝客人一直支持，決定大推超抵優惠。《香港01》搜集各式各樣特價資訊，製作出優惠攻略供大家參考！

今年寵物節首次將展期增至4天（參展期由4月15日至18日），讓寵主能夠有更充足的時間到場血拼！事隔一年，有不少參展商推出超抵優惠，當中包括$1搶購寵物鮑魚、生蠔，免費換領寵物零食！

▾$1鮑魚要點搶？免費零食哪裡拎？點撃圖片放大看激筍優惠全攻略▾

+ 17 + 17 + 17

貓狗入場有什麼需要注意？去年的免費入場換領券能否使用？立即按以下圖卡看寵物展全攻略！

▾因應新冠肺炎疫情，入場人士及寵物須遵守大會指引，點撃圖片放大看詳情▾

+ 4 + 4 + 4