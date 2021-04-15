灣仔寵物節2021現場直擊　1蚊優惠／免費贈品／$35以下零食推介

寵物
撰文：
最後更新日期：

「香港寵物節2021」在4月15日至18日於灣仔會展Hall 3BCDE舉行，今年首度把展期延長至四天，讓寵主們能力有充足時間到場血拼！《香港01》記者今日親身到寵物節現場，發現寵物節首日已經有超多貓狗零食割價回饋寵主，部分更低至$1！

上年寵物節受新冠肺炎疫情影響無法順利舉利，今年終於能夠順利回歸！今年首度把展期延長至四天，讓寵主可以有更多時間到場血拼！記者今日親身到香港寵物節現場，發現有不少參展商都以超抵價商品作為招徠，部份商品更低至$1！

▾到底$1可以買到咩？點撃圖片放大看：詳盡寵物展優惠攻略！看25款超抵寵物零食▾

+19
+19
+19
+3
+3
+3

▾因應新冠肺炎疫情，入場人士及寵物須遵守大會指引，點撃圖片放大看詳情▾

+4
+4
+4

香港寵物節2021

日期：2021年4月15-18日 (四至日)

地點：香港會議展覽中心 Hall 3BCDE

售票：即場售票 / 全線7-ELEVEN優先預售

票價：HK$30 大小同價 (寵物免費入場)

開放時間：4月15日 (四)：中午12:00 – 下午9:00

　　　　　4月16日 (五)：中午12:00 – 下午9:00

　　　　　4月17日 (六)：中午12:00 – 下午9:00

　　　　　4月18日 (日)：中午12:00 – 下午8:00

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。