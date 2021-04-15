灣仔寵物節2021現場直擊　1蚊優惠／免費贈品／$35以下零食推介

撰文：胡巧欣
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「香港寵物節2021」在4月15日至18日於灣仔會展Hall 3BCDE舉行，今年首度把展期延長至四天，讓寵主們能力有充足時間到場血拼！《香港01》記者今日親身到寵物節現場，發現寵物節首日已經有超多貓狗零食割價回饋寵主，部分更低至$1！
上年寵物節受新冠肺炎疫情影響無法順利舉利，今年終於能夠順利回歸！今年首度把展期延長至四天，讓寵主可以有更多時間到場血拼！記者今日親身到香港寵物節現場，發現有不少參展商都以超抵價商品作為招徠，部份商品更低至$1！
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香港寵物節2021
日期：2021年4月15-18日 (四至日)
地點：香港會議展覽中心 Hall 3BCDE
售票：即場售票 / 全線7-ELEVEN優先預售
票價：HK$30 大小同價 (寵物免費入場)
開放時間：4月15日 (四)：中午12:00 – 下午9:00
4月16日 (五)：中午12:00 – 下午9:00
4月17日 (六)：中午12:00 – 下午9:00
4月18日 (日)：中午12:00 – 下午8:00