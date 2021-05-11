主人淚別狗狗那天　抬頭見牠發的最後訊息　25朵狗狗雲惹哭所有人

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-11 17:46

聽說愛寵去世後，都會變成天空上的雲彩，在彩虹橋上靜靜的看著你。 外國有網民分享，愛犬早上離世後哭了一整天，當日下午在天空中竟見到狗狗留給她的最後訊息。不少狗主看到帖文後都表示超有共鳴，更紛紛貼圖分享相似經歷，驚呼「原來狗狗真的上了天堂！」

外國有網民分享，愛犬早上離世後哭了一整天，當日下午在天空中竟見到狗狗留給她的最後訊息。（Twitter/ @LLedgeway）

「早上打算出門去看獸醫前不久，我家狗狗就在我爸爸的懷中離開了我們。整天我們都悶悶不樂。」外國狗主Lucy在Twitter上分享，在愛犬離世不久發生的一件奇妙事件。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「悲痛的我們打算出去轉換一下心情，我還在車上狗狗的專屬位置狂哭，希望能讓我知道牠在彩虹橋上一切安好，當我跟男友哭訴完一切後，抬頭就看見這這一幕讓人安慰的情景。」

【點擊圖片放大看，外國狗主Lucy看到甚麼讓人感到安慰的情景】

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有不少狗主看到以後，都紛紛留言指：「狗狗真的上了天堂。」、「狗狗在天堂過得很好」，安慰狗主叫他不要傷心。還有不少狗主分享自己拍到的「天空奇蹟」，深信狗狗在天空過得安好。各位狗主看著這些帶有天空奇蹟的雲照，會想起離開的毛孩嗎？

早前英國疫情相當嚴重，幾乎是封城近３個月。近日疫情稍有緩和，封城禁令「解封」，大家都鬆了一口氣，外出購物時也不忘替狗狗打扮一番。據英國一間狗隻美容公司表示，他們公司的預約已爆滿，每天都有狗狗前來修毛！

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點擊連結看全文：狗美容｜英國解封後14隻狗狗狂衝美容店 剪毛後由露宿狗變超美汪

同場加映：在台灣，近日有網民分享了自己丈夫理髮後的樣子，並拿來跟自己養的貴婦狗作比較，結果幾乎一模一樣。貴婦狗張菲的媽媽表示，就是因為他們父子經常「狼狽為奸」，因此才會作出這報復行為。

【點擊圖片放大看，究竟菲媽想如何報復，出來的效果，不知她是否滿意呢？】

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