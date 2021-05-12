狗媽媽遭鐵絲勒腿至皮開肉裂　牠忍痛跛著走　網民知道原因都哭了

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

母愛之偉大無分物種。早前台南有狗媽媽前腿被鐵絲勒至皮開肉裂，但仍為愛忍痛奔走，情景讓救援人員感動。

台灣動物緊急救援小組@Facebook

台灣動物緊急救援小組在Facebook專頁分享，早前救援人員在台南發現一隻走路一拐一拐的母狗，走上前發現狗媽媽前腿被幼鐵絲纏繞，而且傷口滲血。就算被鐵絲勒至皮開肉裂，瘦弱的狗媽媽仍忍痛奔走。

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狗媽媽的偉大讓網民紛紛留言表示「狗狗真的很有靈性」、「媽媽真的很偉大」、「真的是為母則強」，希望狗媽媽感早日康復，幼犬們健康成長。

▼▼同場加映：這個令人心酸的故事，來自台灣的新莊。曾經，唐狗B寶每天都陪着婆婆，一起看電視、外出散步、甚至回家後睡在一起。但婆婆患上老人痴呆症後，一切都改變了。85歲的婆婆已忘了自己有養狗，她對B寶的存在感到疑惑，甚至無視牠。但B寶依舊愛着婆婆，縱使發生了不開心的事，但牠仍堅持要守護婆婆。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟婆婆患上老人痴呆症後，如何對待B寶？而B寶卻怎樣回應？】

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點擊圖片放大看：唐狗｜婆婆患老人痴呆忘了乖孫狗 被冷待牠仍用「愛的行動」回應

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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