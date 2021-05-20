襤褸貓｜7kg巨無霸差點壓到媽閃腰　媽急解釋：牠年紀還很小

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-20 08:10

日本有位貓主平日最愛在Twitter分享愛貓的日常生活。日前，她在Twitter分享了一張抱貓散步的照片，貓咪的體型猶如「巨無霸」，幾乎擋住整個貓主上半身。不少網民看完照片後都對貓咪的體型感到驚訝，到底牠吃什麼長成那麼大呢？

貓咪「Haku」超級巨型，擋住媽媽上半身，遮臉也不用打格。（Twitter圖片：WeUADL1Ws02osvw）

這隻貓咪叫作「Haku」（日文原文：ハク），牠的外表看起來有點像波斯貓，又有點像布偶貓，其實牠的真身是布偶貓近親「襤褸貓」。媽媽時常抱著Haku外出散步，當她抱起Haku的時候，牠那猶如「巨無霸」的身軀差點把媽壓倒。不過媽媽卻強調牠還是一隻「小貓」！網民聽完她解釋後，馬上明白了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾那麼巨大的貓咪為何被稱為「小貓」？點撃圖片放大，看媽媽怎樣回應▾▾▾

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別以為Haku長得像巨無霸，牠就的體重就不輕，別誤會哦！牠的體重只有約7公斤，只是毛髮比較蓬鬆，絕對不是胖！媽媽也留言說：「我沒想到牠會變得如此巨大。」網民看到媽媽抱著Haku的照片，紛紛留言指：「看起來像隻白老虎」、「這是貓咪嗎？」、「比我的狗還要大隻！」、「牠比我想像巨大3倍！」、「第一次看到如此大的貓咪！」

▾▾▾同場加映：在Reddit上，一直以來都有個IllegallySmolCats的subreddit分類。在這裏，各網民都樂意分享家中大貓來比拼一番。有些貓咪是因品種，所以體型本身特別大；有些則是吃得太胖了！▾▾▾

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點撃圖片放大看：40隻巨貓大得不合常理 網民驚訝：飛撲討抱的話 腰會斷

▾▾▾同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▾▾▾

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