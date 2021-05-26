芝娃娃｜14歲狗狗半夜拍門帶去廁所　媽下秒見「地上黃金」笑到哭

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-26 17:25

狗狗很單純，有時候牠們只是希望你摸摸牠頭，讚牠一句Good Boy！ 生活在台灣的林船船，近日在社交平台上，分享了一張愛犬照片。照片中見到芝娃娃乖乖開心地笑着，而旁邊是牠的尿墊。媽媽哭笑不得地表示，原來狗狗半夜敲門要她起床，目的就只是這樣？

大半夜，芝娃娃乖乖開開心心地引領媽媽出來看牠的尿墊！（受訪者提供）

這隻很傻很天真的芝娃娃叫「乖乖」，今年已14歲！與媽媽生活在台灣。雖然已是老狗，卻仍充滿了童心。而牠的外表，也一直是童顏！

這天半夜時份，媽媽被狗狗急促的敲門聲驚醒，開門後乖乖便引領媽媽到尿墊旁，然後露出笑嘻嘻的樣子！原來，牠要媽媽起床，背後目的非常之單純！睡眼惺忪的媽媽被牠逗得哭笑不得！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，為何芝娃娃乖乖在半夜，要吵醒媽媽出來看尿墊呢？▼▼

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【點擊圖片放大看，乖乖的生活日常，牠最喜歡有媽媽伴在身旁了！】

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不知大家有沒有遇過相似類的事，狗狗半夜突然要你起床，還以為發生了什麼大事。原來，牠只是想要你的一句讚美，摸摸牠的頭已是心滿意足！網民看到乖乖的笑臉，都感受到牠是在渴望被讚！網民看完後馬上留言指：「牠一臉驕傲」、「快點誇獎牠！」、「笑得好開心，好可愛」、「牠感覺很有成就感」、「趕快稱讚牠，學習不分日夜」、「趕快稱讚，不然你會後悔」、「你不孤單，我家的每天半夜2、3點起來討早餐吃......是每天！」

▼▼同場加映：泰國一位小弟弟，在獸醫診所的長椅子上，驚覺常伴左右的兩隻狗狗平躺在梳化椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來。他見狀後大驚，以為兩狗狗沒留下一句話，便突然離開了他。急得趴地痛哭，令身旁看着的媽媽不忍心，趕緊告訴他真相。▼▼

【點擊圖片放大看，小弟弟為什麼會表現急轉彎】

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點擊連結看全文：芝娃娃去了「彩虹橋」弟弟跪地哭崩 媽這樣解釋他表情180度變

▼▼同場加映：狗是人類最忠心的朋友，在狗狗的世界，主人就是牠們的唯一，永遠要守護的人，但有時理想歸理想，主人終究都要面對現實。早前外國有網民在社交平台分享，本想家中的狗狗幫忙看門口，保衛家園，誰知狗狗完全不盡責，終日懶洋洋，耍廢程度簡直嚇呆主人▼▼

▾▾▾點擊觀看圖片，狗狗的耍廢看門口技術！▾▾▾

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