奧比斯步步獻光明2021｜寵物主人帶狗狗步行籌款　上山下海做善事

撰文： 敏兒 最後更新日期： 2021-06-08 12:34

寵主假日經常會帶著毛孩上山下海，欣賞沿途美景之餘，還可以幫毛孩「放電」！ 今年步行籌款活動「奧比斯步步獻光明2021」強勢回歸！邀請全港家庭及公司團隊於6星期內完成66,000,000步的挑戰，贏取豐富獎品！活動更首次加入寵物名額，讓參加者與毛孩一同上山下海，走出光明之路！

親子步行籌款活動「奧比斯步步獻光明2021」以 Virtual Walk 形式強勢回歸！今年不設時間和地點限制，奧比斯特派「光明部長」Seymour小熊與參加者齊齊化身為上山下海的冒險家，探索大自然同時完成指定拍照任務及步數挑戰，贏取額外豐富獎品！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

奧比斯誠邀全港家庭及公司團隊，於6星期內協力用雙腳合力完成66,000,000步的挑戰，相等於環繞地球一圈的距離，象徵把奧比斯的救盲力量帶到世界上有需要的角落。活動更首次加入寵物名額，讓參加者與毛孩一同上山下海，走出光明之路！

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奧比斯「步步獻光明VIRTUAL WALK」 2021 活動日期：即日起至2021年7月18日 早鳥驚喜：首300名報名可獲Lexngo循用水樽一個連清潔刷具 截止報名日期：2021年7月11日 活動形式：參加者於2021年6-7月期間，自行選擇時間及地點完成組別的步數挑戰，同時完成5個或以上的「上山下海」拍照任務，額外贏取豐富獎品！ 大會禮品包：奧比斯「光明部長」Seymour小熊、奧比斯上山下海斜孭袋及E-bib電子號碼布 查詢電話：2595 0263

欲知道更多活動詳情，可到奧比斯「步步獻光明VIRTUAL WALK」 2021官方網站。