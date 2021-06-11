狗行為｜漁護署免費犬隻訓練課程招生　報名做漏一件事隨時被DQ

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-11 12:32

漁農自然護理署，不時都會舉辦免費的犬隻服從訓練課程，供新手狗主報名參加，而且課程相當受歡迎，很快便會額滿。對不懂如何訓練狗狗的新手主人而言，這類免費課堂實在是很實用！

漁農自然護理署，昨天（6月10日）在FB專頁裏公布了新一輪的免費犬隻服從訓練課程，已開始接受報名了！這期課程同樣共有40個名額，以先到先得，交齊文件為準，額滿即止。對課程有興趣的你，還不立刻報名參加？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟報名方法與需要準備哪些文件呢？

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有意參加者可透過3種方式申請，包括網上（按此申請）、傳真及郵寄方式。參加者可將已填妥的報名表格（按此下載）並連同相關文件傳真至 3007-2599，又或是郵寄至 「新蒲崗六合街 29 號宏輝工業 大廈 21 樓 03 室」， 信封面須註明「漁農自然護理署犬隻服從訓練課程」。

▾▾▾同場加映：在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟Horris把家破壞成怎樣，為何連當地報紙也要報道】

【點擊圖片看其他狗狗的驚人破壞力，果然狗狗威力無窮】

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點擊連結看全文：鬥牛犬天生神力瘋狂破壞 3小時內全屋幾乎要報廢 媽開門秒崩潰

▾▾▾同場加映：狗狗總是有著無窮無盡的精力，假如沒有時間帶牠外出「放電」，牠好可能會把家裏當作「遊樂場」瘋狂破壞！日本有位飼主去年（2019年）養了一隻小狗。轉眼間一年過去，飼主日前嘗試讓牠擺脫圍欄看家，結果第一天已經換來悲慘的下場......▾▾▾

▾▾▾狗狗如何把家拆掉? 點撃圖片放大：看現場實況▾▾▾

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點擊連結看全文：狗行為│狗狗精力太旺盛 脫欄後大解放 主人開門見全屋屍骸