唐狗｜保母汪陪玩整天累倒床上　妹半夜開燈阻狗入睡　反應超人性

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-15 11:14

乖巧的狗狗，許多時能成為貼心的保母，但牠們也會疲累的時候。 這隻累得倒頭大睡的狗狗，本來以為陪了妹妹玩一整天後，可以好好休息。沒料到才剛要進入夢鄉時，妹妹竟然要開燈找東西。結果，汪超無奈做了一個舉動，令網民張小姐趕緊拿出手機來，拍下這有趣的一幕。

（受訪者提供）

這幕有趣的畫面，來自台灣彰化的網民張嘟兒所分享出來。在相片旁還留了一句「拜偷幾勒（拜託一下）～我要睡覺......關燈好嗎？」

原來白天時，7歲大的唐狗保母「財財」，一直盡責地陪着留在家裏的妹妹玩耍，結果累得自己沒電了。入夜後倒在床上便匆匆入睡，沒料到妹妹半夜起來開燈找東西，亮醒了狗狗。因此，財財作出了一個極無奈的反應，令網民張小姐忍不住要拍下影片，並分享出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟乖巧的財財做了什麼動件，令網民都表示狗生不容易？

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張小姐將這逗趣的影片，分享到社交群組裏，引起不少網民討論。大家都深有同感，突然覺得原來做狗也不容易呀！「讓我看到發明狗狗專用眼罩的商機」、「哈～太可愛的動作，還會用手遮眼睛」、「準備眼罩給牠」、「怎麼這麼可愛」、「哈哈哈，完美詮釋」、「覺得狗狗比小孩還要累」、「如今做狗狗真的要多才多藝！」

▾▾▾同場加映：同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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點擊連結看全文：唐狗｜夜晚房間傳出怪異搖床聲 媽媽入房驚見「人狗大戰」秒嚇呆

▾▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前爸爸嫌家中兩隻唐狗「奶油」及「嘎逼」的眉毛太不顯眼，決定為愛犬親自打造人工眉毛，他隨心撕下兩條絕緣膠帶，並貼到狗狗臉上，之後媽媽入房見到狗狗一臉無奈地看著她，隨即笑瘋！▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看，奶油及嘎逼，被爸爸惡搞整容後的樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗｜嫌兩汪眉毛不顯眼 爸動手半永久化妝 媽笑瘋：毫無違和感