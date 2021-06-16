唐狗｜危急情況懷孕媽地位被動搖　地震一刻老公竟抱緊最強小三

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-16 12:05

危機出現時，人類的第一反應往往是最真實的。 早前台灣花蓮發生地震，卻出現令媽媽朱大勤更為震撼的一幕。因為在地震時，老公第一反應竟然不是來保護懷孕的她，而是直接抱起小三讓牠冷靜下來！令媽媽很是無奈......

這是殘酷的2選1問題，遇上地震時你要保護老婆還是保護小三？台灣網民朱大勤，早前在地震時便遇上令她心寒的畫面，因為老公在地震時看到小三受驚了，第一反應是趕緊將牠抱起來，反而對正在懷孕中的老婆置之不理。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民們看到抱起狗狗的一幕，即時都被逗得笑了。果然，在最危急時的第一反應才是最真實，老公愛小三不用懷疑！「非常明顯在爸爸心目中的排行第一是誰了」、「危險時刻，測出內心真愛」、「因為豆腐晃不得啊」、「小三無誤，忘了說是你不是豆腐啦」、「豆腐根基不穩啊~怕一震變成『碎豆腐』」、「應該是豆腐噸位夠，抓住才不會被晃倒」

▼▼同場加映：台灣一名網民早前在社交網站的群組上分享了幾張照片，只見照片中的狗狗緊緊貼著哥哥，並用鄙視的眼神看著一旁的媽媽。無奈被瞪的媽媽表示，原來自己的地位真的如此低微，只是鏟屎而已。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，四年前的一個晚上，家中唐狗「麻糬」突然失常狂吠逾半小時，吵醒家人。媽媽多次阻止仍不果，故她打算帶麻糬出外走走。誰知她一打開門，竟然看到眼前嚇人一幕！▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：究竟媽媽看到什麼嚇人事情？▾▾▾】

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