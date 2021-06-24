唐貓｜流浪貓B天生畸形腳　暫托媽悉心照顧銳變成超美仙氣貓

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-24 08:05

貓咪有着無限可能，只要好好待牠，牠隨時會回饋你超大驚喜。 在加拿大蒙特利爾一戶人家的後花院，早前發現了一隻流浪貓媽媽和牠的小貓們，一直徘徊在附近，於是找來動保人員Stefany幫助。可是當她來到時，貓媽媽已帶着小貓們離開，只剩下一隻躲在混凝土磚塊裏的貓咪。Stefany將牠救起，並交到獸醫手中，發現牠前肢天生有缺陷呈彎曲狀。沒想到，幾星期後，在她悉心的照顧下，這小貓竟然變成迷人的美麗天使貓。

（fb@Rescuechatonsmontreal）

這隻被愛包圍後，作出重大改變的貓咪叫Dayze！牠被人發現時，只有約5星期大，當時根本瘦得皮包骨，令人憐憫。動保人員Stefany收到通知，於是前去協助救援。

當時，小貓瑟縮在混凝土磚塊裏要躲起來，結果他花了不少時間才把牠救出。經獸醫檢查後，發現Dayze有營養不良的情況，而且前肢有缺陷，呈現畸形狀態，需要一直觀察。但在暫托媽的悉心照顧下，只是花了幾星期時間，Dayze的外表便明顯變化，現在牠已銳變成美麗小天使！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟Dayze在暫托媽悉心照顧下，變成怎樣的仙氣貓呢？

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「牠喜歡被人包圍，牠對一切都很好奇，喜歡在房子裏玩耍和跑來跑去，這個家就是牠的天地！」現在，Dayze已經準備好，是時候給牠一個永遠的家。不知你是否想帶Dayze回家呢？

網民看到Dayze的改變感到很是驚訝，原來被愛包圍着，真的可以引發出生命的奇蹟。「實在太可愛了」、「令人意想不到的改變」、「感謝所有對貓咪好的人」、「很想帶牠回家」、「生命真的充滿奇蹟」。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼

▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾

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點擊連結看全文：橘貓生日會咸蛋超人從不缺席 今年突失蹤 主人這樣解釋為他平反

▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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