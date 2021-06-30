比特犬｜媽領養新狗卻遇上熟識面孔　收容所重遇結局超催淚

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-30 15:03

和狗狗的緣份，可能冥冥之中早有註定。 這個感人的人狗重逢故事，由美國賓夕凡尼亞州的動物收容所Lehigh County Humane Society分享出來。義工指當時Aisha Nieves女士激動地來到收容所，並與一隻剛來到收容所不久的狗狗擁抱在一起，場面相當感人。難道，這狗狗和Aisha有着微妙的關係？

Aisha笑逐顏開，因為她遇上了相當不可思議的事！（WFMZ-TV）

美國女子Aisha Nieves在2014年於收容所Lehigh County Humane Society領養到狗狗「Kuvo」。牠是隻比特犬與洛威拿犬的混種狗，當時Kuvo只有7個星期大。

狗狗Kuvo在Aisha的家裏生活了5年，直到2019年的5月，牠突然在家中後院失蹤了，家人無論怎樣尋找都沒結果。兩年後，當Aisha打算重新出發領養狗狗時，卻在收容所網站裏，竟然看到一隻極像Kuvo的狗狗，於是她急不及待，聯絡上收容所義工，便去確認這是否她的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，收容所裏的狗狗，是否就是走失了的Kuvo呢？

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Aisha高興地和狗狗Kuvo說：「現在我們可以回家了，真的很抱歉，讓你發生這些不開心的事。我答應你，再不會讓你離開我，我愛你。」今年冬天，狗狗Kuvo便要度過7歲的生日了，現在他們一家5口，一定會幸快樂地過日子！

▼▼同場加映：在美國，狗主Michael Joy於2016年時，拖着3隻狗狗外出散步，沒料到牠們突然一起掙脫牽繩走失了。其後兩隻狗狗順利回到Michael身旁，但只有4個月大的小狗Sam，卻從此再沒蹤影。Michael每天翻查收容所資料，想找回小狗Sam，但始終沒有結果。沒想到5年後，他收到一個電話，令他哭了出來。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，為什麼Michael在接到電話後會哭了出來，這是和小狗Sam有關嗎？▼▼

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點擊連結看全文：美國狗走失｜5年來爸每天上收容所網站刷 一個關鍵電話令他哭了

▼▼同場加映：被遺棄的地拖狗「嘟比」，牠全身毛髮打結，指甲嚴重過長，遠看無法辨認出牠是一隻狗。後來義工將嘟比送到寵物店，經美容師花了三小時打理後，狗狗驚變超帥貴婦狗！▼▼

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點擊連結看全文：地拖狗毛髮打結被棄路邊獲義工救起 剃毛後驚變超帥汪