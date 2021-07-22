7.5KG豹貓減肥5個月瘦回S曲線　媽揭全程沒戒口　全靠3字減肥秘訣

俗話說，瘦子怎麼樣都百搭，胖子一切都是白搭！

最近，台灣一飼主在社交曬出自家愛貓 「麥脆雞」勵志減肥對比照，令網民們大吃一驚！５個月前，麥脆雞還是7.5kg的小胖子，結果不到半年時間，牠已經在媽媽的協助下成功減至6.3kg肉肉，成功甩掉大肚腩，秒變小瓜子臉，前後對比激勵人心！



胖又不是罪。（受訪者提供）

居住台灣台北市的貓主王小姐在接受《香港01》訪問時表示，豹貓「麥脆雞」十足是個小吃貨，才兩歲的牠就已吃成7.5kg小胖子！她稱麥脆雞「一天能吃五六餐，有個無底洞的胃」，牠每次看到媽媽都會露出無辜的表情表示：「想吃飯」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直到有次媽媽帶牠去身體檢查時發現牠有三高，醫生強調牠要減肥，她才狠下心幫忙減肥。五個月後，原本腰比屁股大的「麥脆雞」整整瘦掉一整圈，成功找回腰間的S曲線和下巴的小V臉！問及如何助毛孩子減肥成功，媽大爆「三字減肥秘訣」 ，她堅定表示，無需戒口，人類都適用！

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麥脆雞的勵志減肥照被分享到Facebook後，令不少網民忍不住感歎表示，「求減肥方法」、「減肥以後，顏值變好高」、「求教學，感激不盡」、「這照片......激勵我減肥」、「貓都減肥成功，人類該加油了」、「瘦了眼睛看起來真的會變大」、「有張哀怨臉，看得出來是同一隻」。

▼▼同場加映：與喵星人互動，這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？



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▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰？



點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾



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