美國鬥牛犬｜媽對流浪排骨狗一見鍾情　照顧一年後速變嫩白北極熊

與狗狗一見鍾情，無論怎樣都不會再分開。

這個暖心的救援故事，來自美國三藩市，由美國鬥牛犬Cucumber的媽媽所分享出來。她表示，4年前她在一段救援影片中看到Cucumber，便對牠一見鍾情。最終，Cucumber來到媽媽家，並成為家中一份子。本來怕陌生的Cucumber，來到家裏後性格變得開朗，甚至將爸爸也佔為己有，令媽媽不禁要再三向牠說明清楚，「救你回來的是我，是妳媽媽，是我呀！」



這個飛越5800公里的救援故事，由狗狗「Cucumber」的媽媽所分享出來。她表示4年前，有天她在動物救援組織的影片裏，看到一隻骨瘦如柴的流浪狗，並對牠念念不忘，於是決定向救援組織申請，要把這浪浪接回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經過救援組織的安排，Cucumber由波多黎各，用了差不多兩天的時間，才飛往加利福尼亞州的三藩市，來到媽媽家的事。起初，Cucumber對陌生人和環境都顯得很害怕，尤其是面對陌生男人，牠更是想躲起來，這可能與牠在流浪時，曾有不愉快經理有關。但經過媽媽的悉心照顧，不用一年時間，Cucumber的狗生便有重大改變。

點擊圖片放大看，究竟Cucumber經過媽媽的照顧後，牠變成怎樣呢？

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媽媽為Cucumber開了一個IG帳號i_am_cutecumber，紀錄了牠來到家後的生活點滴。雖然，Cucumber曾經流浪，甚至幾乎餓死。但現在的牠，有一個幸福的家，有爸爸還有媽媽，而且又能到海邊玩，真是開心極了。Cucumber的媽媽也在IG裏呼籲所有人，「請以領養代替購買，Cucumber會在這裏讓大家開懷大笑！」

▼▼同場加映：外國有一名小主人帶家中的約瑟爹利小狗出外散步時，竟遭野狼追咬！當時社區四下無人，驚慌的小主人即使在街上大聲呼叫求助，仍無人出手相救，身邊只剩跟她一起逃命的小狗。面對野狼的步步進逼，體型相差甚遠的小狗竟為了主人捨身迎戰！▼▼



▾點擊圖片放大看：Macy捨命和野狼搏鬥的結局吧！▾

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▼▼同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼



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