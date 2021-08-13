狗狗夏日玩樂展17款35蚊以下貓狗零食　5大必到玩樂區

「狗狗夏日玩樂展」在8月13至15日於亞洲國際博覽館Arena舉行，展覽集購物、玩樂、親子和慈善於一身，還能讓狗狗在清涼舒適的環境盡情吃喝玩樂！《香港01》記者今日親身到現場，發現除了有充滿夏日風情的靚靚打卡位外，更有超多勁抵零食，部分甚至$35就有找！



有不少毛孩也穿上了配合夏天的裝扮，非常有氣氛！（龔婕婷攝）

在炎炎的夏日加上晴雨無常的天氣，相信不少寵主都曾為安排毛孩的節目而感到煩惱。「狗狗夏日玩樂展」在機場的亞洲博覽館Arena舉行，大會還在港九新界安排了免費穿梭巴士接送寵主和毛孩，非常方便！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

《香港01》記者今日親身到狗狗夏日玩樂展現場，發現除了有不少充滿夏日風情的靚靚打卡位外，大會還安排了兩個能和毛孩一起放電的大型玩樂設施！現場亦設有不少攤位售賣貓狗零食，並以超抵價錢出售，部分甚至$35有找！

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▾▾▾點撃圖片放大：看場內3大打卡位及2大玩樂區▾▾▾

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本次的玩樂展適逢香港愛護動物協會（愛協）成立100週年，大會將會把「狗狗夏日玩樂展」部分收益撥捐愛協，携手一眾主人與愛犬同心做善事，推動「領養不棄養」，改善動物福祉。

▾▾▾免費穿梭巴士來往各區，即看上車地點及時間▾▾▾

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狗狗夏日玩樂展



活動日期：8月13至15日（星期五至日）

開放時間：8月13日中午12時至下午7時；8月14-15日上午10時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：成人票（12歲以上）$160、小童票（4-12歲）$80、長者票（65歲或以上）$80，家庭套票$320（兩位成人與一位小童）*3歲或以下之嬰幼兒免費入場



本次活動只招待犬隻參加，每位16歲或以上、持有成人門票人士可攜帶一隻愛犬入場。基於安全理由，16歲以下之人士不可攜帶犬隻。

