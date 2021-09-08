兩小貓被義工帶走絕育送養　貓媽痛失寶寶每天上門哭著做一件傻事

流浪貓狗的生活非常困苦，如果有能力幫助牠們，不妨伸出援手。

台灣有位好心人平日會把貓糧放在家門前，讓流浪貓咪能獲得兩餐溫飽。早前，她發現有一隻浪喵誕下了兩隻小貓，並帶上牠們前來討吃。於是她主動帶貓媽媽去絕育，並把小貓交給義工幫忙尋家。結果，貓媽媽發現小孩不見後，每天都上門找她，並做出充滿母愛的舉動，令她非常心酸，不禁說道：「我覺得我好像做錯了。」



貓媽媽：「你有看到我的小孩嗎？」（受訪者提供）

黃小姐家裏養了5隻貓咪，正所謂愛屋及烏，她平日也會關心流浪貓咪的生活，所以平日也會在院內放一些貓乾糧，讓流浪貓咪吃到飽。黑白貓「小紳士」和橘貓「小橘」，就是當中的常客。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她接受《香港01》訪問指，小紳士是隻非常乖巧、斯文的貓咪，她偶爾會開貓罐頭給牠們，小紳士都在旁邊安靜地等候。她原本以為牠是公貓，所以幫牠改了「小紳士」這個名字。直至五月初，牠帶了兩隻小貓來討吃，她才知道小紳士是女生，還是位貓媽媽！

她擔心小貓日後也要過著流浪的生活，於是用貓籠誘捕牠們。小貓交給義工幫忙尋家，貓媽則在絕肯後原地放回。結果，貓媽媽每天都在她家門做出充滿母愛的行為，令她不禁喊到：「看牠一直來，心裡很心酸，我覺得我好像做錯了。」

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「我這樣⋯⋯到底有沒有做錯！」她把小紳士的故事分享到facebook，7千多網民點讚，近6百個留言，部分網民留言指：「再看一下想哭」、「如果可以的話也幫媽媽找個家」、「養了吧……牠懂事的讓人心疼」、「先收編吧！再找可以親子一同認養的人，外面流浪風險大，辛苦您了！」

▼ ▼ 同場加映：或許當初不太想養貓，但把貓帶回家後會令你有改變。在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼ ▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟遇襲的小黑貓，最終命運如何？▼▼

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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼ ▼ 同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？▼ ▼



【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】



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