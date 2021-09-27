【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月27日：唐狗Gaya

Gaya是隻來自檢控個案的小狗，自小生活在一個不見天日，以及甚少接觸陌生人的環境下，令牠容易變得害怕與緊張。同樣亦因以往環境因素影響，導致Gaya患上皮膚疾病，現階段需食用配方糧，及每星期使用藥用沖涼液洗澡來改善症狀。雖然Gaya是隻慢熱的毛孩，但這並不代表牠討厭與人相處；相反，在熟悉過後，你便能體會到牠是一隻多麼親人可愛的狗狗，有時候甚至會非常樂意跟你玩玩具呢！另外，根據職員觀察後，Gaya好像都不太享受與雄性狗狗相處。鑑於Gaya的性格和喜好，我們建議沒有小朋友且雄性狗隻的家庭領養。你願意給Gaya一個充滿愛與溫暖的家嗎？

唐狗Gaya