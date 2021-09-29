【領養兔消息】《愛護動物協會》9月29日：家兔Caramel

Caramel
品種：家兔
性別：雄性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 517023
晶片編號：605 041 068
別看Caramel體型頗大，其實牠仍然能夠跳得十分高！除此之外，Caramel亦擁有非常外向的性格！不但喜歡出外探索（其熱愛程度會讓牠不斷抓門），還十分享受跟隨著你的腳邊一起行動，可見Caramel也是隻挺黏人的小毛孩！另外，牠還有個非常有趣的習慣：有時候會一邊走路，一邊如廁，會不會是開心的跡象呢？如果你對Caramel有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月29日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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