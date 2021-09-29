【領養兔消息】《愛護動物協會》9月29日：家兔Caramel

別看Caramel體型頗大，其實牠仍然能夠跳得十分高！除此之外，Caramel亦擁有非常外向的性格！不但喜歡出外探索（其熱愛程度會讓牠不斷抓門），還十分享受跟隨著你的腳邊一起行動，可見Caramel也是隻挺黏人的小毛孩！另外，牠還有個非常有趣的習慣：有時候會一邊走路，一邊如廁，會不會是開心的跡象呢？如果你對Caramel有興趣，歡迎你來中心探望牠。

家兔Caramel