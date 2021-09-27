媽最初反對養貓：要養就搬出去　不到一星期失守　厭貓態度大逆轉

喵星人的魅力實在遠超你預期！

台灣網民顏圓近日在社交平台上，分享了一張媽媽與貓咪互動的相片。但她表示當初媽媽是很討厭貓的，一直反對她養貓，甚至表示「要養貓就搬出去」。但把貓咪帶回家還不足一星期，媽媽的態度已完全逆轉！



默默：我這麼可愛，你忍心不要我嗎？（受訪者提供）

「原本最討厭貓的媽媽，蹲在那邊跟我家默默講話講了十幾分鐘！」台灣網民顏圓在社交平台上，強烈地表達出她羨慕的感覺，她甚至覺得：「我媽想跟我爭寵！」

顏圓在接受《香港01》訪問時表示，當初媽媽很反對養貓。因媽媽小時候曾被貓弄傷過，因此一直討厭貓咪。當她向媽媽提出要養貓時便曾表示：「妳要養的話就自己搬出去。」結果，貓咪默默來到家裏不足一星期，媽媽已被牠的魅力所臣服，與先前的反應成了強烈對比。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾點擊圖片放大看，當初最反對養貓的媽媽，在遇上貓咪默默後，有了什麼改變？▾

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顏圓表示，沒想過媽媽的態度會改變得這麼快。「看到媽媽現在願意親近貓咪，我覺得很感動」。她也很感激貓咪默默，「願意進入我的生命」，畢竟人和貓咪的相聚，也是很講緣份的。

只是，有時候看到默默這麼親近媽媽，不免會有點呷醋，她便曾開玩笑地表示「我媽想跟我爭寵！」試問，誰不希望得到默默的愛呢！被問默默最喜歡誰是，顏圓還是很自信地表示應該是自己！雖然默默是對家中每個人都很有愛，會主動找每一個家人！

網民看到默默將媽媽征服的畫面時，都表示很感動。「果然討厭貓的人往往都是最快淪陷的」、「這樣下去，戶口名簿收好」、「多看多傷心的，還是去睡吧」、「建議你可以開始找房子了」。

▼▼同場加映：台灣有網民半年前先斬後奏帶了貓回家，結果遭母親極力反對，最終甚至搬出去住。母女冷戰半年，最終喵星人憑牠的神秘力量，將她母親融化，改變冷戰半年的局面。▼▼



點擊圖片放大看，究竟曼基貓用什麼方法，令兩母女之間的冰牆得以融化呢？

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▼▼同場加映：台灣網民Tasha Lin早前在社交平台上，分享了她把貓咪帶回家的經歷。她指當初想養貓咪，卻一直被媽媽阻止，甚至放下狠話，指「養貓就打死你」。不過，最終結果是貓咪進家後，便即時融化了媽媽的心。現在，媽媽早已視貓咪們是自己的孫子，甚至邊摸貓邊和牠們說話，令Tasha感到怪異極了！▼▼



點擊圖片放大看，當初多次反對的婆婆看到貓咪後，有什麼變化呢？

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