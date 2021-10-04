黑狗被誤會是小熊　５年後外表完全沒變　網民：變大熊了！

正所謂：「人有相似，物有相同。」人與人撞樣的情況時有發生，沒想到這個說法也適合應用在動物身上！

台灣有隻黑狗就跟黑熊撞樣！小時候將牠帶回家時，媽媽就覺得牠像一隻小黑熊，原以為長大後會變得不一樣，可惜牠身體變得健壯之後，反而更像黑熊！網民看完照片後紛紛表示：「黑熊無誤！」



這隻外表猶如黑熊的狗狗，叫作「麻糬」。現在已經5歲半了，是位標準的帥哥！媽媽Joanne Chen接受《香港01》訪問時表示，麻糬小時候已經長得像隻小熊，「看起來最小那張，大約6週大時拍。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「大部分照片看起來都像熊。」隨著麻糬一天一天長大，牠的外形就更似黑熊！由於麻糬的披毛比一般狗狗長，偶爾會被路人誤會是「藏獒」，也有小朋友指著牠說「豬豬」。不過麻糬其實一隻混種狗，雖然爸爸的身份不明，不過媽媽是一隻混有拉布拉多尋回犬的狗狗。

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媽媽把麻糬的照片分享到facebook，不少網民都大讚麻糬可愛！部分網民留言指：「小時候和長大都非常像熊啊！叫聲什麼樣子？」、「下盤穩重的帥哥，沒有問題」、「混到熊了」。

▼▼同場加映：這隻體型巨大的高山犬可可，雖然是巨人身軀卻有顆少女心，從不亂吠更不會咬人。不過，原來卻有人很怕牠，起初甚至不敢與牠共處一室。但可可真是體貼狗狗，牠用行動去令怕牠的人改觀！▼▼



【點擊圖片放大看，高山犬可可做了什麼，令一直怕狗的兒媳婦對狗狗改觀】



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▼▼同場加映：這隻來自台灣高雄的高山犬可可，今年已經3歲。雖然在媽媽眼裏牠還是小朋友，但事實上牠已成長得比媽媽還要高大。每次街坊遇上時，都總會疑惑，媽媽怎麼變得嬌小了？▼▼



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