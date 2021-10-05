柴犬｜睡到半夜發現4隻狗不見了　爸開燈發現汪守大門做神祕儀式

養到孝順的汪星人，真是會特別暖心。

這4隻汪星人，來自台灣高雄。媽媽李妡蕾將一段令她很是感動的影片，分享到社交平台上，並得到不少網民大讚是孝順狗。在影片中，只見4隻狗狗都擠到大門前，像是在舉行着什麼神秘儀式。當時爸爸想了解情況並開了燈，卻遭汪星人不滿回瞪，像是在表示「這裏沒你的事！」



４汪半夜不去睡，卻擠在大門前像是要舉行什麼神秘儀式。（受訪者提供）

媽媽李妡蕾在接受《香港01》訪問時表示，家中養了4隻狗狗，分別是柴犬Q比、薩薩、花花，以及臘腸狗尬思。牠們平日都很愛黏在媽媽身旁，是乖巧孩子們。

這天，媽媽收到爸爸傳來的影片，指家中狗狗們都擠在大門前，像是要舉行神秘儀式，情況有點怪異。當他開燈想知發生了什麼問題時，卻遭到狗狗們不滿的鄙視回瞪，令他哭笑不得。原來，狗狗們半夜擠在大門前，是有個暖心目的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽將汪星人等們的影片享到社交平台後，吸引到不少網民留言表示牠們真孝順，部分留言指：「好搞笑的表情」、「只有臘腸犬有動作，想去找爸爸但又被擋着了」、「哈哈好可愛，感覺一臉嫌棄」、「爸爸不要難過，臘腸有搖了一下尾巴」、「牠們一臉不滿，你不睡覺還在幹嘛？有事嗎？」

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，她晚上如廁時，沒有把門全關，突然感覺到在廁所門縫有人在監視她，當她鼓起勇氣，在昏暗的燈光下抬頭時，竟然驚見「恐怖貞子」，令她嚇到拉屎！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民日前在社交網站上分享了一張柴犬婆婆燦笑的照片，並附文表示終於迎來了妹妹們開學的日子！事源因為疫情和暑假的關係，妹妹們留在家中的時間大增，而作為元老的柴犬婆婆，亦不幸被孩子們打斷了自己的養老生活。經過了幾個月的日夜相對，終於迎來了新生活！▼▼



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