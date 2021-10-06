雪橇犬｜二哈露營晚上偷溜到屋頂　媽擔心尖叫到聲沙　結局不意外

雪橇犬的思維絕對不是正常人能理解得到。

日前，馬來西亞有位狗主跟朋友帶著8隻狗狗一起去露營。狗狗們第一次在那麼大的地方任意奔跑，而且還有泥潭可以玩泥漿，所以全部狗狗都玩得很瘋。晚上，正當大家玩得盡興時想要休息，媽媽發現屋頂好像有異樣，抬頭竟然看到一雙眼睛盯著他們......原來有二哈跑上屋頂了！



Butter是家中玩得最瘋的狗狗。（facebook圖片：貝莉莉的挑食狗生）

馬來西亞狗主Teng，家中養了5隻狗狗，分別是1隻西摩犬、4隻雪橇犬。媽媽接受《香港01》訪問表示，雪橇妹妹Butter和Bubble平日最愛玩，還試過玩得太瘋而撞傷鼻子，狂噴鼻血。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，她跟朋友帶著狗狗們一起去露營，當天狗狗們都玩得很開心：「牠們第一次在那麼大的地方跑，又有泥潭，所以全部都很瘋。」晚上讓牠們自由地在室內走動，沒想到雪橇犬Butter竟然偷偷溜開。媽媽忽然覺得不對勁，一抬頭就看到Butter在屋頂跟她打招呼，她瞬間崩潰大喊：「Butter！」

▾▾▾點撃圖片放大：看二哈Butter跑到屋頂如何把媽媽氣暈▾▾▾

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「常常在FB看到二哈上屋頂都覺得好可愛，現在輪到自己的二哈可愛，快嚇死！」媽媽把Butter跑上屋頂的影片分享到facebook群組「有點毛毛的」，結果逗得不少網民大笑，部分網民留言說：「真正飛上天」、「媽媽的聲音超崩潰」。

▾▾▾同場加映：外國有一位狗主，日前在網上購買了100隻吹氣雪橇公仔，並花了好一段時間幫這些公仔吹氣，把它們放滿整個客廳、沙發，打算為家中雪橇犬送上驚喜，並且測試牠的反應，結果牠的反應超意外！▾▾▾



▾點撃圖片放大：到底狗狗Gohan和Max有什麼反應呢？▾

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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：Whiskey的新造型和性格吧！▾▾▾】



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