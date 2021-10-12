唐貓｜媽跟朋友出門玩4天沒跟貓咪說　回家見心碎舉動媽內疚道歉

貓咪偶爾會給人一種高高在上的感覺，令不少人誤會牠們不需要陪伴，不過這個想法就大錯特錯！

台北市有位貓主，日前到墾丁遊玩4天，於是把貓咪「飽貝」交托給室友照顧。媽媽突然不辭而別，飽貝以為她出了意外！直至媽媽平安無事地回來，飽貝連日繃緊的情緒才放鬆下來，然後默默走到雪櫃角落。媽媽好奇跟上前，結果看到令她心碎一幕，頓時感到非常內疚。



飽貝：「你回來了嗎？」（受訪者提供）

居住在台北市的貓主Vivian，家裏養了一隻虎斑白貓「飽貝」。Vivian在飽貝兩個月的時候，就把牠接回家，把牠從小養大，一人一貓感情非常好。媽媽接受《香港01》訪問時表示：「貓咪平時很親近我，牠是跟屁蟲，上廁所也要跟。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，媽媽約了朋友一起去墾丁遊玩，於是請室友好好照顧飽貝，她把所有事情都交代好，就開心出門，竟忘了跟飽貝說要外出！分開4天，飽貝一看到媽媽回來，就熱情地上前蹭磨她的腳，看起來掛念她。然後，牠就一聲不哼地跑到雪櫃上。媽媽好奇牠在做什麼，就跟過去，結果看到心碎一幕，令她感到非常內疚，立即想道歉！

▾▾▾點撃圖片放大：看到底飽貝做了什麼，令媽媽感到心酸內疚呢？▾▾▾

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媽媽把飽貝當時的影片放到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，結果不少網民都為飽貝感到心疼，部分留言指：「牠一定很想念妳了」、「感情很深才會這樣的問題！代表貓超愛妳的！」、「天啊！要趕快抱緊處理，好感動！」、「以為妳不要牠了」。也有部分網民提醒，飽貝有可能是眼睛不舒服，不過媽媽帶牠看醫生後，醫生指飽貝一切正常。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了一張照片，只見照片中的貓咪被小女孩緊緊強抱著，露出了超無奈的表情，非常搞笑！網民指貓哥哥「TiTi」從小便陪伴著女孩「小喵」成長，今年已是第十個年頭，但原來這張歡樂的照片背後竟內藏洋蔥……▼▼



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▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



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