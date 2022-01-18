養大狗還是小狗？　領養前衡量6個問題　除時間空間外還要有這些

養大狗還是小狗？適合你的才是最好的。

養大狗的主人，blala……說了一堆大狗的好話；養小狗的主人，blala……說了一大串小狗的優點。究竟誰對誰錯？



問賣狗的店家，更加問不出什麼東西，相反他還會用虛假訊息還會迷惑你。畢竟人家只是想要你買狗，你買得對不對，關他屁事。只要你的心稍微偏向一種狗，他就能用盡一切理由，編假話說服你買。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

別人說得再多都是廢話，適合你的才是最好的。

豪宅護衛大狗？

+ 8

大狗往那裏一杵，再配合低沉的警告吠叫，能把不少有賊心的人嚇跑，所以以前大戶人家喜歡養大狗防身。但大狗不一定要住大房子，不管你住在什麼樣的地方，請一定要多帶牠們出去運動，消耗精力。大狗一定要保證充足的運動量，像哈士奇，一天1小時的奔跑，回來牠們可能還非常興奮。

如果沒有太多時間遛狗，請不要養大狗，運動量不足身體不好。積攢的精力就留著拆家。你不在家的8個小時裏，家裏可能就被洗劫了，掃帚、垃圾鏟、垃圾桶、盤子、杯子、筆、錘子、抹布、毛巾、浴巾……都是日拋的。

帶著一隻大型犬是走在路上，感覺自己氣場2米8。

帶給自己安全感的同時，也給別人帶來驚嚇。有的狗子主人自己都控制不好，路人害怕也是情有可原。城市裏面人口密集，狗狗在複雜的環境下，容易失控。如果住在市中心，最好就不要考慮養大狗了，養了也上不了狗證。要是哪個鄰居看不過眼，舉報你一下，後悔莫及。

一隻80斤的狗子興奮一拽，老人家可能站不穩就摔倒了，所以獨居的老人家不太適合養大型犬。如果爸媽真的想養狗，建議養小型犬。

城市寵兒小狗

小型犬是城市的寵兒，即使家裏空間小，也足夠牠撒歡！體型小，易控制，吃得少，萌萌噠……出門也不用太過擔心，一個車筐就足夠。很多主人還像帶孩子一樣，直接背出街，甭提回頭率有多高了。

外國有些地鐵准許狗狗搭乘，但要用袋子裝著。主人花式帶狗上地鐵的，基本也都是小型犬，小小一隻毛絨公仔一樣非常容易攜帶。中華田園犬也是個好選擇，簡單易養活，聰明聽話爸媽省心。

小狗的大嗓門VS大狗的沉穩

+ 4

小狗的性格，可能會讓一些人受不了。因為體型，牠們十分膽小，為什麼主人這麼宏偉，別的狗狗也這麼高大。只要受到一丁點刺激，就要虛張聲勢叫個不停，其實內心就是「你不要過來，我很兇的，再……再過來我就要咬你啦，信不信我咬你啊」。加上主人的驕縱，就變得神經質，反正只要我叫，隨從就會過來保護我，我就是要叫，叫叫叫。

一丁點的小狗，就是有勇氣去招惹人家阿拉斯加大哥。然而你躲我身後有什麼用，你打不過，主人我就打得過嗎！如果是住小區，而且喜歡安靜的主人，小型犬應該放在考慮的第二位，不然整個小區的人都會認識你的。

大狗天生就沉穩一點，所以有些大狗反而是小孩子的好玩伴。小狗大嗓門一吼，你千辛萬苦哄睡的小孩子就哇哇大哭了。特別是金毛、拉布拉多，性格溫順有自信有耐心，大部分對人都很熱情，見到陌生人比親媽還親。帶小孩子，比你還行。

誰沒有年輕調皮的時候，只要熬過小時候的階段，大狗就能從惡魔蛻變為天使。靜靜趴在一邊看小狗嬉戲，露出鄙視的神情：圖樣圖森破（英文too young, too simple的諧音）。

壯實男生VS精緻女孩

大型犬那麼大運動量，吃的也很多。跟小狗一對比，大狗無疑就是大胃王了，飯量可能是小狗10倍還多。一隻大型犬的飯錢，大概佔牠生活費的一半還多（跟我差不多，工資都拿來吃吃吃了）。人家吃是為了什麼，是為了能有壯實的身材保護你啊。

吃得多，拉得也多，不用撿便器的話，一般都是捧著一大坨熱辣辣的狗屎去垃圾桶丟。看準狗狗蹲下的那一秒，馬上把紙墊下去，再一秒抽回手，免得變成手抓翔。

小狗數著顆數喂的，擱著過年，是要被奶奶牽著手說多吃一點的。小型犬是把錢都花在打扮上的精緻女孩。精緻女孩也是要拉屎的，只不過拉得比較精緻而已。

富養大狗VS富養小狗

養狗，都很燒錢！大狗小狗花的錢是差不多的，除非你養了一隻不用美容的小狗。一身毛茸茸，配上閃亮的大眼睛，再剪個萌萌噠的造型，可愛得不管做了什麼事都會原諒牠。要維持萌萌噠的造型，可不能心疼鈔票。像俊介這種萌得彷彿一隻假狗的狗狗，每年要維持這種造型，也是要花不少錢。很多小型犬不美容剪髮，跟天橋下的流浪狗一樣邋遢。

大狗則像個吃貨，一隻大型犬的飯錢，大概佔牠生活費的一半還多（跟我差不多，工資都拿來吃吃吃了）。吃得好，毛髮長得漂亮特別上鏡，當然掉毛量也驚人。

想買一隻俊介狗

俊介當年火了之後，很多人都想買一隻俊介狗。但其實並沒有俊介這個品種，很多人都是在不了解的情況下，一時衝動。

大狗：體型大防身，不便攜，食量屎量運動量都大，性格沉穩溫柔，少吠叫……



小狗：體型小，吃得少，易控制，萌萌噠，粘人但比較神經質愛叫……



如果你真的要養狗，請衡量自身的情況，生活空間、時間、精力、工資……不要最後變成了相互的煩惱。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】