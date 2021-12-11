黑狗見毒蛇出沒後院英勇護主　搏鬥期間咬傷頭部　中毒臉腫成豬頭

台灣新竹縣山區一戶民宅日前出現有毒蛇類龜殼花出沒，而市民家中飼養的小黑狗為護主，勇猛與龜殼話大戰搏鬥，甚至慘遭蛇吻，雖然最終小黑狗戰勝咬死龜殼花，但也因中毒，小黑狗臉腫得像「豬頭」，經緊急送醫施打血清才撐過難關。



據了解，這隻勇鬥毒蛇的小黑狗名叫「哈吉」，因為與龜殼花互咬，導致出現中毒症狀，尤其龜殼花在掙扎時疑似直接咬中哈吉頭部，導致哈吉頭部出現出血性中毒，臉腫得比平常大上數倍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主見狀立即聯繫新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會求援，協會立即安排新竹市的連鎖動物醫院，緊急幫哈吉入院治療，並且立即注射血清解毒，才讓哈吉暫時脫離險境。

據了解，貓狗類使用的蛇毒血清價格高昂，且僅有少數動物醫院備有庫存，且不同種類的蛇毒必須使用不同血清，因此如果家中寵物不幸慘遭蛇咬，除了應立即拍照記下是哪種蛇類品種，也要迅速送醫。

協會理事長邵柏虎就表示，如果不慎被毒蛇咬到，不管是人或動物血清能越早打越好，對身體內的影響較少，效果也會更好。

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