台灣YouTuber被網民轟餵雪橇犬吃葡萄　IG揭真相原來另有內情

台灣YouTuber陳彥婷家有萌寵，她早前在Instagram分享餵食狗狗的互動畫面，所拿食物被質疑是葡萄，便有人私訊她罵她無知，指責她行為是虐狗，陳彥婷隨後曝光真相，手上拿的不是葡萄而是藍莓，她直說：「我真的是⋯⋯我怎麼可能給鐵支吃葡萄...」



遭網友私訊謾罵，陳彥婷也回應：「請訊息罵我無知的人先了解事情，真的有錯，隨你罵。」她表示自己是每天會為寵物準備食物的人，「會笨到給他們吃葡萄！」她還稱表示對於謾罵訊息她都已一一截圖了。

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隨後陳彥婷再解釋，藍莓對人類眼睛好，對狗狗則有不一樣的好處，她也有在注意數量控制，一次不能吃太多，她都給鐵支一次5顆。

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