柴犬將爸拖鞋偷藏狗屋縫隙　當場被逮捕仍面不改容　網民：是慣犯

一名日本飼主飼養的6歲白柴犬「白玉」（しらたま）非常喜歡當「搬運工」，牠喜歡叼著家裡的各種東西移到他處，有時還會刻意藏起來，讓目擊犯罪現場的主人哭笑不得。



根據飼主上傳的IG影片，白玉喜歡叼著家裡的物品，從玄關走到別的房間，最常搬運的是鞋子，也會是手套、繩子等，有時還會刻意藏起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾白柴犬「白玉」是慣犯，最喜歡將爸爸的拖鞋藏起來，但這次竟然直接藏在小狗窩旁▾▾▾

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不過飼主早已發現白玉的「罪行」，並全程拍攝下來。有一次白玉叼著一只拖鞋躡手躡腳進來，還鬼鬼祟祟四處張望，最後將拖鞋藏進狗屋旁的縫隙。躺在地板上的男主人早就看到了，用手招呼白玉，但牠渾然不覺，還藏的不亦樂乎。

最後主人用手直接把狗屋拖走，讓躲在後面的白玉和鞋子直接現形，被抓包的狗狗露出黑人問號的神情，接著繼續若無其事低頭嗅聞鞋子。

男主人表示，白玉當搬運工是家常便飯，以前都會叼到樓梯附近，這是第一次看到牠把東西藏在狗屋旁，因為實在太好奇牠在裡面幹嘛，才把狗屋移開查看，卻看到白玉被抓包的茫然表情，相當可愛。

飼主說，白玉搬運過非常多種東西，像是購物袋、沈重的文件箱、自己的床、衣架等等，但「再犯率」最高的仍是鞋子，可能是因為喜歡鞋子的氣味。

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