買柴犬油畫拆開驚見9張照片　網上尋原主人想歸還　翻出暖心故事

千里尋柴犬！最近一則暖心奇聞在網路上掀起熱議，一名男子在二手店裡買了一張柴犬油畫回家當擺飾，結果拆開畫框發現畫布後面有很多柴犬照片，他以為這幅畫是可能遭人誤賣，在社群網站上協尋希望能找到柴犬主人，想把畫跟照片還給他，結果還真的找到了。



根據日媒《まいどなニュース》報導，日本一名男網友「佐野照幸」5月初在東京杉並區某間二手古董店購入保存相當良好的一幅柴犬油畫，回家拆開畫框後看到畫布後面藏著9張柴犬照片，他覺得這幅畫可能是被誤賣，於是他決定將畫跟照片拍下來上傳到社群網站上，想借助網路的力量找到柴犬的主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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佐野照幸接受媒體採訪時表示，他拆開畫框看到柴犬照片的時候就感受到照片年代久遠，柴犬的主人可能都已經不在人世，也可能因為其他原因導致飼主與狗狗分開，但這東西看起來就相當重要，雖然這幅畫也可能是柴犬去世後，主人把照片拿去給畫家繪製的紀念肖像畫，「如果可以的話，我想把畫跟照片都還給柴犬的原主人或是主人的家人」。佐野照幸的推文在推特上掀起轟動，吸引日本電視台節目組「偵探夜間獨家新聞(探偵！ナイトスクープ)」採訪他並發布尋人企劃。

電視台節目組首先先去訪問了二手古玩店的老闆，但老闆拒絕採訪，這讓節目組相當頭痛，他們決定從佐野照幸提供的9張柴犬照片進行推測，從大門照片可以看的出來飼主的姓氏以及大概的居住位置，後來節目組找到了當地的送報員，還真的奇蹟般找到了柴犬的原主人。只可惜節目組找到柴犬原主人家的時候，發現那戶人家已經搬離原住處並把房子賣了搬回鄉下老家。

所幸住在附近的鄰居跟柴犬的原主人相當熟識，便聯絡上了柴犬的飼主。柴犬飼主受訪時說，油畫中的柴犬名叫「馬歐(Mao)」，早在1999年、也就是20多年前18歲的時候就已經去世，油畫是馬歐過世後媽媽請朋友畫的紀念油畫，但後來他們搬家的時候為了盡可能減少帶走的家當，就跟其他雜物跟家具一起拿去賣掉，也因此馬歐的油畫肖像才會出現在二手古董店中。

馬歐的原飼主表示，他很謝謝佐野照幸先生的好意，「但家裡還有不少馬歐的相片，請不用擔心，也不用歸還給我，佐野先生的好意我心領了」。佐野照幸事後被尋人節目組告知原馬歐的原飼主表示不用還照片給他的事情，他很苦惱地說「這些照片我也捨不得丟，還在想要怎麼處理，但我應該會把它裝飾起來」，事後他也將尋犬啟事的推特刪除，但這奇蹟的事件依然在網路上瘋傳，蔚為一件美談。

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