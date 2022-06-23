寵物展2022｜購物送罐頭人參冰墊減$300　帶寵物入場必做1件事！

要承諾照顧毛孩一生一世絕不簡單，食物、清潔用品、保健品當然不可少。想買齊最新、最優質的寵物用品，毋須全港18區周圍搶購，「優質寵物用品展2022」將於星期五（24日）在會展舉行，有齊一站式寵物食品及用品，當中不少產品更以會場價發售，主人還可帶同寵物入場，齊齊逛齊齊買。



第9屆優質寵物用品展於周五一連三日於會展舉行，每位入場人士最多可帶一隻寵物入場。（優質寵物用品展Facebook專頁）

今屆寵物展除了展出最新寵物食品之外，亦有各式寵物飲料、服飾、玩具、美容護理、 清潔用品、保健藥物、籠舍及其他用品。另外，展期內大部分參展商都一如既往推出多項獨家折扣優惠，市民可於場內掃平貨。

三大展會亮點

入場人士除了可以購買寵物食品及產品之外，展覽亦會舉行多項活動，適合一家大小參與，包括於25日及26日舉辦的「全犬種冠軍展」、「貓咪敏捷障礙賽」及「貓奴市集」，有興趣的入場人士可先登入官方Facebook網頁了解詳情：https://www.facebook.com/ppsexpo

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可帶寵物入內 入場前需經獸醫助理檢查

寵物展的主角，當然是一眾毛孩子！一如以往，每名入場人士可攜帶最多一隻寵物入場，而所有寵物都必須以繩索牽引，或放置於寵物車、籃、袋或籠內。另外，寵物亦必須經獸醫助理檢查是否持有有效狗牌或針卡等文件，方可入場。

參觀人士需要出示及掃描有效疫苗通行證，並先經過體溫檢測，方可入場。（資料圖片）

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優質寵物用品展2022

日期：6月24至26日

地點：香港會議展覽中心展覽廳 1 AB

時間：中午12時至晚上9時（星期五及六）｜中午12時至晚上8時（星期日）

入場門票：$30大小同價，1米以下小童免費（寵物免費入場）

