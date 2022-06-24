動物情緒｜寵物發脾氣連花盆都撞爛　呢個方法可紓緩行為問題？

人有喜怒哀樂，其實寵物都一樣，每當感到不安、不滿或不開心時，都會發脾氣鬧情緒，或不想進食。港台節目《與PET PET有約》今集便介紹了紓緩寵物情緒的方法，就是播動物影片！節目內亦分享了有益寵物腸道健康的雞肉山藥丸子，最重要是不用10分鐘就製作完成！



Jocelyn視寵物為自己的家人！（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

領養寵物各有經歷 易鬧情緒怎麼辦？

節目嘉賓女歌手兼音頻治療師Jocelyn陳明憙，原來飼養了9貓1狗，全部都是領養回來。各有背景，自然容易鬧情緒，例如會在床上撒尿；或因某些動作曾經為牠們帶來傷害而恐懼，一個簡單動作指着牠，都會觸到牠的神經。

為了讓牠們平伏心情，Jocelyn會播放動物視頻或者音頻，令心情平伏安靜下來。獸醫陳子浩也指，環境的改變或有親人離世，牠們都會察覺到，突然的轉變則會令牠們減少食慾。

Jocelyn家中有1隻狗+9隻貓，一家齊齊開飯！（與Pet Pet有約截圖）

除了照顧小寵物的情緒健康，攝取營養也非常重要。節目內亦介紹了淮山雞肉丸子的鮮食做法。獸醫陳子浩表示，雞肉含有豐富的蛋白質，適合寵物食用，而山藥的黏液有助食道及腸胃健康。

Jocelyn（左）與崔潔彤一同炮製鮮食（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

雞肉山藥丸子（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看雞肉山藥丸子的做法：

做法：

1. 將淮山磨成蓉。

2. 放入免治雞肉及生粉拌勻，用匙羹塑型，搓成丸子。

3. 燒熱開水，放入丸子煮5分鐘至熟即成。

貼士：

如想令丸子顏色更鮮艷，吸引主子享用，可加入紅蘿蔔碎。

獸醫陳子浩表示，雞肉含有豐富的蛋白質，適合寵物食用，而山藥的黏液有助食道及腸胃健康。（與Pet Pet有約截圖）

情緒問題不限於貓狗

小貓小狗有脾氣之外，原來連行動緩慢、佛系生活的陸龜一樣會鬧情緒！節目內亦邀請了養龜達人Samuel分享飼養心得，他說陸龜多來自炎熱的地方，所以平日要多曬陽光，還要預留很多飼料，讓牠們邊曬太陽邊享受美食。不過，因有次連續2天忘記放低飼料，陸龜「豹哥」一氣之下，化身「破壞王」把露台的花盆全都撞爛，令Samuel自始都不敢忘記餵食！陸龜雖然可愛，壽命亦較其他寵物長，因此Samuel提醒大家飼養前要三思，是否可以照顧牠們一生一世。

這集還會介紹陸龜，做了什麼會令牠們變得燥底？（與Pet Pet有約截圖）

資料來源：

《與PET PET有約》

日期：6月24日（五）

時間：晚上8時

頻道：港台電視31