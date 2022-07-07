寵物飲水｜白開水蒸餾水礦泉水哪種對狗狗最好？獸醫教飲水5須知

人可三日無糧，不能一日缺水，其實不僅是人類，狗狗也需要多喝水！然而，很多狗狗都不太喜歡喝水，若主人沒細心留意，有可能讓狗狗流失過多水分，未及時補充而導致脫水，甚至死亡。狗狗每天至少要喝多少水？可以喝礦泉水嗎？為免闖出大禍，當然要聽聽獸醫的專業意見。



寵物可飲湯 助補充水分也沒防腐劑

眾所周知，狗狗不能吃鹽、朱古力等食物，若錯誤餵食或會傷害牠們的健康。因此，選對食材及烹調方法非常重要，或可自己親手炮製健康美味的鮮食和湯水，也有助不愛白開水的狗狗吸收足夠的水分。歌手張子丰（Fred）在港台節目《與Pet Pet有約》中便分享了童年與各種迷你犬的快樂時光，指從小已被灌輸不應隨便餵飼寵物，平時只會餵狗糧或水果乾，節目中他更首次為狗狗「煲湯」。主持崔潔彤解釋，寵物同樣可以飲湯，而鮮食的好處是沒有防腐劑，有助寵物從食物中吸收水分，補充日常生活所需。

今集《與Pet Pet有約》邀請了歌手張子丰擔任嘉賓，今次更是他首次「煲湯」給狗狗。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

主持崔潔彤亦分享，平時會為自己毛孩「小豬」製作簡單的魚肉或雞肉料理，補充牠們的蛋白質，也會煲一些湯水給狗狗，例如秋葵豆腐南瓜湯，材料簡單，製作容易，最重要是營養豐富，吸引狗狗多喝水。

秋葵豆腐南瓜湯，材料簡單，製作容易，最重要是營養豐富，吸引狗狗多喝水。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看秋葵豆腐南瓜湯：

+ 2

做法

1．將南瓜去皮，去瓤及切粒，水滾後放入南瓜

2．切走秋葵頂部再切粒，並將秋葵放入滾水

3．豆腐切粒後，放入滾水中

4．撈起南瓜並壓成蓉

5．盛起秋葵、豆腐及湯水，加入南瓜蓉拌勻，秋葵豆腐南瓜湯完成

湯水不宜當主食用 不宜長期喝蒸餾水

獸醫陳子浩指，秋葵豆腐南瓜湯營養豐富，適合狗狗飲用，但提醒湯水應配搭其他主食，不宜單獨食用；一般而言，狗狗每1公斤的體重，應攝取20至70毫升的水分，但也需視乎狗狗平時食的是乾糧，還是濕糧，進食乾糧的狗狗應多喝水。若狗狗出現尿頻的情況，主人須關注牠們是否患有腎病或內分泌失調。陳子浩表示，狗狗宜飲白開水，避免喝水喉水，因為可能會受到雜質或細菌污染，也不宜長期喝蒸餾水，如喝礦泉水則要留意其礦物的成分。

按圖看狗狗飲水貼士：

+ 1

獸醫陳子浩提醒，湯水應配合其他主食食用，不宜單獨食用。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

兔子不能常吃紅蘿蔔？

除了狗狗，其他小寵物的飲食習慣也不能忽視，例如兔仔，今集節目中也邀請了侏儒兔「何小二」的主人Hill媽受訪。她指，免仔以乾草為主食，加上腸胃較弱容易肚痛，建議1歲後才開始吃蔬菜。她還提醒主人，要注意某些蔬菜不宜給兔仔食用，也不要過多，每天大約6至7片，而紅蘿蔔、水果等糖分含量高亦不宜多吃。Hill媽指，可以透過觀察兔仔的糞便來評估牠們的健康狀況，並強調飼養寵物能為家裏增添生氣，亦是一個生命的教育，藉此教導小朋友要愛護動物。

兔仔腸胃較弱容易肚痛，建議1歲後才開始吃蔬菜。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

Hill媽強調，飼養寵物能為家裏增添生氣，亦是一個生命的教育，藉此教導小朋友要愛護動物。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

《與PET PET有約》第5集－成長伙伴

時間：7月8日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

