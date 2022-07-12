高齡寵物｜宜吃鮮食助營養吸收　勤刷牙防牙石補充蛋白質2大食物

生老病死是自然規律，不僅僅是人類，寵物也會有衰老的一天。想寵物健康長壽，可以從日常飲食入手，用「鮮食」補充營養！然而，為寵物烹煮鮮食需要注意什麼？不妨聽聽獸醫意見，如何烹煮合適的食材補充寵物的蛋白質、膳食纖維及碳水。



高齡寵物需更多營養 鮮食助吸收

狗狗踏入7歲後，身體器官便會開始老化，新陳代謝速度亦會減慢，影響牠們的營養吸收。若想家中的年老狗狗健康又長壽，不妨從日常飲食上作出配合，例如烹煮鮮食，讓牠們更容易吸收營養。港台節目《與Pet Pet有約》就曾邀請了石詠莉（Sukie）擔任嘉賓，分享與「毛毛」、「Naughty」、「Snowy」3隻年老犬的生活點滴。Sukie表示，3隻愛犬已經年屆15、16歲，開始有衰老的跡象，包括毛色變白、視力衰退、聽力變差等等。她深明為年老的寵物提供乾糧並不足夠，需要提供更多營養，所以平時也會煮鮮食給牠們。

「毛毛」、「Naughty」、「Snowy」已經年屆15、16歲，開始有衰老的跡象，包括毛色變白、視力衰退、聽力變差。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

主持崔潔彤深表認同，烹煮鮮食能有助寵物吸收營養。她還介紹一道鮮食「雞肉青瓜南瓜他他」，強調這與一般人類食用的「他他」（tartare）不同，寵物食用的「他他」僅是將食物拼湊得很美後上碟，絕非生吃。材料方面，選用青瓜，因能幫助寵物達到清熱效果。

按圖看雞肉青瓜南瓜他他做法：

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做法

1．南瓜去籽及去瓤後切件

2．青瓜切粒

3．烚熟雞肉及南瓜，煮約8－10分鐘後盛起放涼

4．剪碎雞肉，刮起南瓜肉並壓成蓉

5．割走紙杯的底部製作模具

6．先放雞肉於模具並壓實．再放青瓜粒及南瓜蓉於模具

7．脫模後，雞肉青瓜南瓜他他完成

雞魚主要蛋白質來源 薯仔南瓜飯混合食用

獸醫陳子浩指，南瓜有豐富的碳水化合物，可作為主要的卡路里來源，而雞肉則是最主要的蛋白質來源，所以很適合寵物。他又指，小狗普遍較少對蛋白質食物有敏感，可選擇雞肉、魚肉；膳食纖維方面則可嘗試青菜、生菜，一般而言，生菜的水分較高；飯、薯仔、南瓜都是碳水化合物的來源，可以混合食用。

獸醫陳子浩提醒，主人應時刻關注寵物的身體狀況，例如腎臟有問題的狗隻要注意鈉質、鉀質及蛋白質的攝取量。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

勤刷牙防鮮食致牙石 食物宜加少許魚油

「寵物鮮食」指新鮮食材經過烹煮的食物，但主人仍需注意鮮食水分較高，容易導致牙石，所以要為寵物勤加刷牙。陳子浩建議，主人可為年老貓狗的食物加入少許魚油，時刻關注牠們的身體狀況，例如腎臟有問題的狗隻要注意鈉質、鉀質及蛋白質的攝取量。

同場加映：刺蝟洗澡注意水溫 耳眼入水易致肺炎

不論任何品種及年紀的寵物，都值得大家寵愛。香港刺蝟協會創辦人Zofeya是一名獸醫護士，因為工作的關係接觸過刺蝟，得悉網上有人遺棄刺蝟的消息，決心開始飼養刺蝟，後其更成立協會，希望借助自己的專業幫助被棄養的刺蝟。Zofeya透露，目前已處理97宗遺棄個案，照顧超過100隻刺蝟。

Zofeya指，刺蝟是吃蟲的動物，所以建議要餵活蟲，若然主人害怕活蟲則可選擇蟲乾。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

Zofeya指，刺蝟是吃蟲的動物，所以建議要餵食活蟲，若然主人害怕活蟲則可選擇蟲乾，生活環境方面，應保持攝氏25度至28度。她又提醒，刺蝟不喜歡水，所以洗澡時要注意水溫，避免耳、眼浸入水中，否則可能會出現吸入性肺炎。主人宜多花時間與牠們相處，讓牠們適應主人氣味，改變彼此關係。此外，刺蝟運動量大，每日需「放電」。Zofeya建議，主人可選擇跑輪，可用一個圍欄圍着，製造隧道、山洞等讓牠探險，但不建議讓牠在家中四處跑，以免意外發生。

Zofeya提醒，刺蝟不喜歡水，所以洗澡時要注意水溫，避免耳、眼浸入水中，否則可能會出現吸入性肺炎。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

《與PET PET有約》

時間：逢星期五晚上8時

頻道：港台電視31

