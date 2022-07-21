寵物肥胖｜貓狗偏肥易糖尿關節炎忌高脂乾糧　係咪要減肥睇4部位!

「十隻橘貓九隻肥，還有一隻特別肥。」雖然胖胖圓圓的貓貓看起來滑稽又可愛，但其實亦暗藏健康危機，增加患糖尿病、高血壓等風險。如何得知自己的貓狗身材是否適中？只餵吃寵物乾糧會引致肥胖？想知有什麼方法能幫助寵物減肥，回復健康體型，不妨聽聽獸醫的專業意見。



寵物肥胖危害多，往往會伴隨不同健康問題，若然未必有時間帶寵物做運動，主人們不妨試試由食物及營養規劃來控制寵物的健康。（網上圖片）

肥胖易關節炎糖尿病 鮮食助控寵物健康

寵物肥胖危害多，往往會伴隨關節炎、糖尿病、高血壓、肝臟疾病等健康問題，甚至會縮短牠們的壽命。香港人生活節奏急速，未必有時間帶寵物做運動，但其實也可藉由食物及營養規劃來控制寵物的健康，例如親手炮製健康美味的鮮食和湯水。兩位馬拉松跑手黃啟樂及羅映潮在港台節目《與Pet Pet有約》中便分享了他們與英國短毛貓「QQ」和玩具貴婦狗「毛毛」相伴的生活樂趣。黃啟樂指，他們平日也會和「毛毛」一起爬山運動，所以牠的身型會較健碩；而「QQ」卻是肥胖懶散的「躺平」一族，加上平日愛吃芝士及奶類製品，身型偏肥胖。

兩位馬拉松跑手黃啟樂（左）及羅映潮（中）在節目中分享了他們與英國短毛貓「QQ」和玩具貴婦狗「毛毛」相伴的生活樂趣。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

黃啟樂及羅映潮的愛貓「QQ」是肥胖懶散的「躺平」一族，平日愛吃芝士及奶類製品，所以身型偏肥胖。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

玩具貴婦狗「毛毛」平日都會和主人們一起爬山運動，難怪身型十分健碩。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

健康飲食營養均衡 番茄薯仔雞肉湯食譜

想寵物健健康康，必然要均衡飲食，包括進食營養豐富的食物。其實寵物都可以透過鮮食湯水吸收營養，例如番茄薯仔雞肉湯。主持崔潔彤指，部分寵物或會抗拒番茄，建議主人可盡量打碎番茄或混入雞肉，務求吸引寵物飲用及進食。蔬菜方面則可以煮得腍些，以減輕蔬菜對寵物的刺激感，牠們更容易接受。

主持崔潔彤指，部份寵物或會抗拒蕃茄，建議主人可盡量打碎蕃茄或混入雞肉，讓狗狗更容易接受及飲用。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看番茄薯仔雞肉湯：

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做法

1．煲一鍋滾水，番茄切粒

2．薯仔去皮後切粒

3．水滾後，將雞肉、薯仔和番茄放入鍋內烚熟

4．雞肉盛起及剪碎

5．薯仔、番茄及湯水盛起，拌入雞肉碎

6．番茄薯仔雞肉湯完成

生番茄或令狗狗腸胃不適 不同品種貓狗各有身材標準

獸醫陳子浩指，番茄薯仔雞肉湯適合狗狗喝，因為紅色番茄含有豐富的維他命及抗氧化物，但值得注意的是，生番茄有機會令狗狗腸胃不適，主人應避免烹煮一些未熟透的番茄。若要知貓狗的身材是否適中，陳子浩表示不同品種的貓狗身材各有標準，但也要視乎該貓狗的腰封及胸腔比例是否正常，例如肚腩或肋骨是否過於突出。他指香港的寵物貓狗因為運動量不足、餵食過量等問題，導致牠們普遍偏肥。他建議，主人可以帶狗狗散步或跑步，避免狗狗攝取過量脂肪，也不要只餵食碳水化合物或油分含量偏高的乾糧。

獸醫陳子浩建議，主人應帶狗狗散步或跑步，也應避免狗狗攝取過量脂肪，也不要只餵食碳水化合物或油分含量偏高的乾糧。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看寵物肥瘦檢測指南：

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鸚鵡要多花時間陪伴 曬太陽可助吸收鈣質

要寵物健康，除了留意牠們的飲食習慣外，部分寵物的毛髮健康也不能忽視。今集《與Pet Pet有約》中邀請了3隻鸚鵡的主人KIKI 受訪，她指剛開始飼養鸚鵡時，不會將鸚鵡放入同一個鳥籠，讓牠們熟悉一段時間後再嘗試合籠。富有飼養鸚鵡經驗的她建議，在飼養前應先評估自己是否有充足的時間陪伴牠，否則應同時飼養兩隻或以上；另要注意鸚鵡的頗吵耳叫聲及有機會咬人的情況出現，並要與鸚鵡建立緊密關係。若想鸚鵡的毛髮健康又漂亮，KIKI建議要讓牠們多曬太陽幫助吸收鈣質，尤其是雌性鸚鵡，鈣質不足的話可能會導致「卡蛋」生蛋不順利，嚴重或會引致死亡。

若想鸚鵡的毛髮健康又漂亮，KIKI建議要多曬太陽幫助吸收鈣質，尤其是雌性鸚鵡，鈣質不足的話可能會導致「卡蛋」，嚴重時或會引致死亡。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

《與PET PET有約》第7集

時間：7月22日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

