貓狗腎衰竭｜青口車厘茄蛋餅忌半生熟　最佳3煮法油過多或致命！

腎病是最常見的貓狗疾病之一，尤其是年長貓狗。隨著年齡的增長，大部分可能會出現脫水、食慾變差等慢性腎衰竭病徵。預防勝於治療，除了鼓勵貓狗多喝水之外，多吃鮮食也有助補充水分。究竟怎樣烹調才最適合貓狗？攝取過量蛋白質或油分又會有什麼影響？烹煮之前不妨先聽聽獸醫的專業意見。



當年老的貓狗開始出現飲水量與尿量增加、食慾不振等情況，可能是患上了慢性腎衰竭。（網上圖片）

慢性腎衰竭難察覺 尿頻食慾不振或已病重

「慢性腎衰竭」顧名思義是指貓狗腎臟功能逐漸衰退，疾病初期幾乎沒有明顯不適症狀，所以主人也不容易察覺，直到牠們開始出現飲水量與尿量增加、食慾不振等情況，病情可能已發展成不可改變的階段。創作歌手黃劍文（Kimman）在港台節目《與Pet Pet有約》中分享了他與2隻患有腎衰竭的愛貓「Snubs」和「Tripper」的故事。

愛貓憑意志戰勝病魔啟發主人

Kimman不停稱讚Snubs，即使牠曾身患重病，經常抽筋，仍靠著強大的意志力戰勝病魔，此舉也深深影響了Kimman的人生觀。以往主要餵飼乾糧，但隨著愛貓年齡增長而口味改變，他也開始嘗試烹煮雞肉及吞拿魚，助他們補充營養。他又透露，每星期都會為患有腎衰竭的愛貓注射打皮下鹽水，以延長牠們的壽命。

Kimman每星期都會為患有腎衰竭的愛貓打皮下鹽水注射，以延長牠們的壽命。（港台節目《與pet pet有約》截圖）

隨著愛貓年齡增加而口味改變後，Kimman也開始烹煮雞肉及吞拿魚給牠們，助他們補充營養（港台節目《與pet pet有約》截圖）

青口車厘茄蛋餅 雞蛋必須煮熟

為寵物烹煮健康鮮食，可讓牠們更易吸收營養和水分，主持崔潔彤建議製作「青口車厘茄蛋餅」，利用海鮮和雞蛋幫助貓狗補充蛋白質，減低牠們患上腎病的機會。她補充，部分寵物店也會售賣青口乾作寵物零食，所以青口也是貓狗可食用的食材。但製蛋餅時，切記要煮熟，別給寵物吃半生熟雞蛋。



按圖看「青口車厘茄蛋餅」食譜：

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做法

1．煲一鍋滾水，把青口烚熟

2．打勻雞蛋

3．車厘茄切粒後加入蛋液中

4．盛起青口，剪碎後加入蛋液中

5．拌勻所有材料

6．以中火煎熟蛋餅，即可上碟

7．青口車厘茄蛋餅完成

青口含奧米加3脂肪酸 生番茄易致腸胃不適

獸醫陳子浩指，青口車厘茄蛋餅含有貝殼類食材，是一款適合狗狗食用的鮮食，尤其是有關節問題的狗狗，因為青口含奧米加3脂肪酸，加上紅色車厘茄含有豐富的維他命及抗氧化物，但主人注意要購買熟透的車厘茄，以免引起狗狗腸胃不適。想吃鮮食吃得更健康，陳子浩指蒸、煮、烚等烹調方法最適合牠們，最重要注意調味及用油比例，過量攝取油分或會致命。

青口車厘茄蛋餅含有貝殼類食材，是一款適合狗狗吃用的鮮食。（港台節目《與pet pet有約》截圖）

蛋白質勿過量 增年長寵物腎臟負擔

至於貓狗能否吃海鮮？陳子浩指貓狗較少機會對海鮮過敏，主人反而要多加留意某些肉類或不適合貓狗進食，建議可改煮魚肉或蝦肉。他又提醒，甲殼類及貝殼類的蛋白質含量較高，年長的狗狗攝取過量蛋白質或增加腎臟負擔。

獸醫陳子浩提醒，甲殼類及貝殼精的蛋白質含量較高，年長的狗狗攝取過量蛋白質或增加腎臟負擔。（港台節目《與pet pet有約》截圖）

昆蟲乖巧易照顧 忌折斷觸角

相比貓狗，飼養昆蟲的人不太多。其實只要選擇適合的來飼養，昆蟲也並不可怕，也可為生活增添不少樂趣。昆蟲愛好者Candy，2年前因朋友的推薦下，開始飼養美他力佛細身赤鍬形蟲及馬達加斯加蟑螂。她指昆蟲的壽命不一樣，由孵化、幼蟲、化蛹、蜇伏至成鍬形蟲需約2至3年，但牠們壽命只有半年左右；而馬達加斯加蟑螂的壽命則可長達10年。

由孵化、幼蟲、化蛹、蜇伏至成鍬形蟲需約2至3年，但牠們壽命只有半年左右。（港台節目《與pet pet有約》截圖）

撫摸昆蟲要溫柔 小心別折斷觸角

Candy指，昆蟲乖巧，也易於打理，環境保持輕微濕潤即可。食物方面，馬達加斯加蟑螂平時主要吃紅蘿蔔等蔬菜，但鍬形蟲則需餵食專用啫喱。部分人可能會害怕昆蟲，惟Candy強調，昆蟲不會對人體有傷害，但撫摸牠們要很溫柔，注意不要折斷牠們觸角。

《與PET PET有約》第8集

時間：7月29日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

