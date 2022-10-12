日本橘貓站直獅吼霸氣十足　軟爛真相曝光　網友笑：一切都是幻覺

在日本有網友家裡飼養了兩隻貓咪，分別是4歲的橘貓「Donkusa（どんくさ）」，和10歲的三花貓「Chimaki（ちまき）」，飼主經常在社群上分享愛貓們的生活畫面，毛小孩慵懶任主人撫摸的模樣融化了不少粉絲的心。



然而飼主近日就在推特上分享一則貼文，讓人不禁好奇乖巧的貓咪怎麼氣場變得截然不同？只見照片上橘貓抬起頭直挺挺地站立著，張大嘴巴霸氣獅吼的模樣宛如一隻戰力超強的居家猛獸。沒想到雄赳赳氣昂昂的景象原來只是視覺效果，實際上飼主是將躺在地板上打哈欠的Donkusa旋轉了90度，也在下方上傳了貓貓在地上懶洋洋翻滾的「真實畫面」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

照片原本的角度中，超兇的橘貓原來只是躺在地上伸懶腰打哈欠（Twitter@motikiro2）

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飼主的小巧思大幅翻轉了貓咪的形象，有趣的舉動也讓網友們紛紛在底下留言：「原來是幻覺啊～但好可愛」、「好酷」、「即使躺下也要像站著一樣」、「好厲害的視覺效果」另外，也有不少貓奴們秀出喵星人角度顛倒的照片，表示自家貓咪也用同樣方式「立起來」了呢。

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