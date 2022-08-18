導盲犬｜保人狗安全遇導盲犬要3不1問　狗狗吃豬膶擔心膽固醇高？

狗狗聰明乖巧，而且身手敏捷，只要適當的訓練，牠們甚至可以成為人類的好拍檔，擔任不少重要的角色，例如搜索犬、導盲犬等。近年，有機構重新引入導盲犬，除了協助或引領視障人士辨別方向之外，彼此亦建立了家人般的親密關係。偶爾在街上，我們也會看到導盲犬出動，即使想對牠表現親切，也別胡亂觸碰，因為普通一個動作，也很可能會影響牠們表現，甚至為視障人士和導盲犬帶來危險！



Gary與Gaga相處了5年，默契十足！（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

經一事打開心扉建立信任

狗狗不只是人類的好朋友，其至是人類的好幫手，視障跑手Gary和導盲犬Gaga，他們的相處好比家人，但Gaga原來並非Gary第一隻導盲犬，當初從香港導盲犬協會配對第一隻導盲犬時，發覺牠的行為不穩定，見到陌生人反應太大，容易構成危險，後來便配對了Gaga。不過，雙方也需要時間適應和磨合，經歷了不少事情，才慢慢建立信任。Gary在港台節目《與PET PET有約》中表示，配對初期對Gaga未有足夠信心，有次經過一條再熟悉不過的直路時，Gaga想轉彎，以為導盲犬引錯路，正想喝止對方時，卻迎面撞上了燈柱，才發覺前面修路，導盲犬才會轉彎。經此一事，Gary才慢慢打開心扉，逐漸建立出信任。相處5年，Gary形容Gaga如同自己的女兒一樣，一同經歷和成長。

5年相處，Gary和導盲犬Gaga已是互相信任，關係猶如親人。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

導盲犬可愛 眼看手勿動！

寵物樣子可愛，當然討人喜愛，不過工作中的導盲犬就不應該受到別人騷擾，因為這不單影響牠們的工作表現，甚至會令人和狗都有危險。Gary表示，一般導盲犬的性格冷靜，不過如果有人上前觸摸，牠們或可能感到緊張，而把視障人士拉出馬路，因此如在街上看到導盲犬，就切記別打擾牠們工作了！

大家若見到導盲犬記住要遵守「三不一問」原則，才可以保障人和狗的安全！（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

「三不一問」原則 保障人狗安全

作為市民，又可以如何幫助視障人士和導盲犬呢？香港導盲犬協會協會主席（服務及支援委員會）Fianna提醒市民，見到導盲犬和視障人士時，要記住「三不一問」原則，「三不」代表「不餵食」、「不呼喚」和「不拒絕」；「不拒絕」即如遇到對方要求幫忙，請盡量協助不拒絕；「一問」即主動詢問，幫助視障人士和導盲犬解決引路的疑難，守望相助，營造共融社會！

Judas與冬冬的關係如姐弟！（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

Judas狗狗不理指令 要靠零食引誘

狗狗智商有如人類小朋友，要當導盲犬還需經過一番鍛煉和測試，但即使平常要聽懂主人的指令，也需點訓練，不過，即使牠們聽懂，也不代表會「聽話」。街頭表演者歌手羅凱鈴（Judas），家中有狗狗芝娃娃冬冬，她在港台節目《與Pet Pet有約》中表示，她與其他主人一樣，會教冬冬坐下、遞手等小技巧，但她說冬冬年紀大，開始有老脾氣，若然沒有零食引誘，一般都不會理會主人。

聰明精靈的冬冬都學會了不少表現招式。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

冬冬令Judas睡眠質素欠佳？

雖然狗狗不會人類的語言，不過牠卻了解主人的情緒，在主人傷心的時候會默默守護在旁，Judas形容與冬冬的關係如姐弟，「有時工作後，難免有失落的情緒帶回家，但冬冬卻會默默陪伴自己，度過傷心的時刻。」不過，冬冬平日也會搗蛋，Judas笑言自從養了冬冬之後，睡眠質素變差，因為冬冬平日會一起睡覺，但每逢清晨，冬冬都喜歡喚醒主人給牠開門出廳。以為之後可以再入睡？非也，冬冬又會再嚷著入房，搔擾主人睡覺，令人又氣又笑。

狗狗宜吃適量豬肝 富含蛋白質及維他命Ａ

想狗狗活得開心又健康，飲食習慣非常重要。常說進食內臟，因膽固醇高對人體無益，對狗狗的健康又如何？原來狗狗的身體結構不同，適量進食內臟例如肝臟，能涉取足夠的蛋白質和維他命A，獸醫陳子浩表示，有別於人體，狗狗甚少有膽固醇相關的疾病，不過吸收太多維他命A反而會對肝臟造成負擔，建議這個食譜只可作零食之用。

豬肝雞肉壽司充滿營養，但只能作小食，不宜吃過量。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

按圖看豬肝雞肉壽司做法：

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做法：

1. 把免治雞肉搓成飯糰狀

2. 新鮮豬肝用大量清水清洗乾淨，切片後再浸水

3. 將雞肉蒸8至10分鐘，隔水後印乾

4. 煎香豬肝至完全煎熟

5. 盛起雞肉糰，豬肝放在雞肉上，製成壽司模樣，完成

《與PET PET有約》第11集

時間：8月19日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

