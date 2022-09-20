寵物健康｜檢查便便「4C」知毛孩健康　中醫藥保健品改善體質

狗狗生病但又不懂表達，唯有依靠主人細心觀察，例如留意便便的情況，有否出現明顯變化，或需作進一步檢查。寵物和人一樣，要維持健康便須適當的保養，除了注重食物營養外，也需一些保健品助牠們增強抵抗力。市面有不少天然成分的中醫保健品，適合狗狗食用，著重固本培元，但應該如何選擇？



要了解毛孩的身體狀況，獸醫一般會建議主人先觀察牠們的便便，留意「4C」，包括顏色（color）、內容物（content）、軟硬度（consistency）和外層膜（coating）。

按圖看寵物便便反映健康狀況：

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便便黑色代表內出血 有黏液或大腸炎

健康情況下，狗狗的便便呈棕色，若便便顏色有變，即代表身體出現異常。例如便便帶紅色或黑色，代表胃部或小腸有出血跡象，如當中有血絲，更代表出血位有機會在下消化道。若便便上有白色斑點，則可能是寄生蟲卵，代表狗狗已受寄生蟲感染，需立即帶到診所杜蟲。此外，如果便便有黏液，狗狗可能己患上大腸炎，需要到獸醫進行檢查。

主人要不時留意狗狗便便的顏色，萬一顏色有變，即代表狗狗的身體已出現毛病（圖片來源：Pixabay）

5級軟硬度知有冇缺水 含異物小心傷胃壁

至於便便的軟硬程度，亦可反映體內是否有足夠水分。以1至5級表示軟硬程度，4級最理想，5級最硬，代表水分嚴重不足；而1級則代表非常稀或肚屙，如情況持續就表示狗狗身體已經出現毛病。

便便中，主人偶爾還會發現塑膠、石頭、零錢等異物。雖然正常情況下會隨便便排出體外，但有時或會卡在體內，刮傷腸胃內壁，因此到診所進行X光檢查最安心。

狗狗便便往往隱藏著健康的訊息，主人需要細心留意。（資料圖片/鍾偉德攝）

位元堂寵物中醫保健品 全港首個中獸醫研發中醫認可配方

想狗狗保持健康，作為主人除了注意飲食外，獸醫亦建議可選擇適合的保健品給狗狗，補充身體所需營養。不過，人類食用的中藥不一定適合寵物，食用後或會產生不良反應。因此須選擇寵物食用的保健品，以信譽良好的傳統品牌較有保證。擁有125年歷史的位元堂推出的「位您寵」保健系列，是全港首個由專業中獸醫研發與中醫認可配方、以中藥加入寵物保健配方的寵物保健品。其實，中藥融入寵物保健品並非嶄新概念，自唐代起已有古籍記載以中藥治療家畜。

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護肺補腎強關節 十款配方全面保護毛孩健康

寵物和人一樣，也會衰老和患病，必須增強自身免疫力，位元堂「位您寵」系列強調陰陽平衡和治標治本，當寵物身體無恙時服用，可達調理保健及提升活力之效。但面對各種不適，系列亦設多款產品針對不同症狀，包括「護肺配方」、「強骨關節配方」、「抗衰老補肝腎配方」等，可促進寵物的肺部健康，強化骨關節，提升肝腎的能力。而100%蟲草Cs-4配方更是當中的皇牌產品，除了加強毛孩的上呼吸道和肺部機能外，亦可以強化肝臟，促進身體健康。

成分純天然無添加 通過安全檢測

「位您寵」系列的產品成分均由純天然成分製成，包括龍眼肉、蟲草菌粉和破壁靈芝孢子粉等，無添加防腐劑、人造色素及人造香料，通過重金屬、農藥殘留及微生物等安全檢測。且以植物膠囊包裝，主人除了可直接餵食，亦可拆開膠囊把藥粉混和糧食餵吃，非常方便。