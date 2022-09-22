寵物節2022｜逾千品牌食物用品優惠折上折　表演冠軍展20精采活動

香港寵物節2022於今日關始，一連四天於灣仔會展Hall 3 BCDE舉行。作為全港最大的寵物界盛事，大會邀請了超過500個參展商參展，讓入場人士選購心水寵物用品，當中不少產品以會場限定優惠價發售。大會亦安排了超過20場精采活動，及特色寵物專區，讓公眾更了解不同類型的寵物。市民亦可經「01空間」購票，省卻現場排隊的時間。



齊集全球1000個品牌用品或服務

今屆寵物展以「愛護動物，尊重生命」為主題，並集結了全球各地超過1000個品牌的寵物食品、用品和服務，部分產品亦以超筍會場價發售，是寵物主人掃貨的好機會。另外亦有近20個動物協會及慈善機構支持，期望以寵物節作為教育平台，增加市民對寵物權益的了解。

按圖即看會場超筍產品介紹：

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寵物座駕食物飲水機優惠 試食試坐

一如以往，不少參展商均推出多項會場限定優惠，吸引市民入場掃貨。當中包括養寵物必備的飲水機以8折發售，多款寵物主食、小食均推出優惠價，買得愈多愈優惠，不少攤位更設試食，寵物是否愛吃一試就知。還有載主子外出的寵物座駕同樣減，現場所見有不少款式提供，價錢由$755至$2700不等，若是帶同寵物入場，更可讓它親試或選擇！

按圖看寵物節2022現場：

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選美盛事冠軍貓狗展 表演示範20項精采活動

除了掃平貨之外，會場亦舉辦多項精采活動，包括被譽為寵物界選美盛事的香港狗會全犬冠軍展及香港黑貓會第八屆CFA冠軍貓展。另外，不少狗主都願意花時間訓練自己的狗狗，因此大會亦邀請了香港犬隻訓練總會的導師，在場示範犬隻服從的技巧。近年，導盲犬服務再次引入本港，為加強公眾對導盲犬服務的認識，香港導盲犬服務中心也設置攤位，香港愛護動物協會、拯救遺棄動物中心及香港兩棲及爬蟲協會亦有參展。

展會內亦有兩棲類愛好者，為入場人士介紹寵物及生活條件。（何匡汶攝）

帶寵物入場 須掃描晶片出示狗牌

與往年一樣，每名入場人士可攜帶一隻寵物進場，並需以繩索牽引，或置於寵物袋/車中。入場的狗狗必要掃描晶片、出示有效狗牌及針卡。入場的貓貓則需要滿6個月或以上，並出示有效針卡，方可入場。

入場人士可帶同寵物入場，不過需遵守規定。（資料圖片）

香港寵物節2022

日期：9月22日至25日（星期四至日）

時間：中午12時至晚上9時（22日至24日）｜中午12時至晚上8時（25日）

地址：灣仔會展Hall 3 BCDE

門票：$30 按此購票

備註：入場人士帶同狗隻須出示狗牌、針咭及掃瞄晶片，入場後需以狗繩牽引或置於袋/車中。攜帶貓隻亦需要出示針卡及以貓繩牽引或置於袋/車中，6個月或以下貓隻不可入場

