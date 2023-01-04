狗似主人形｜主人與愛犬越長越相似　發出合照後網友：趕緊驗DNA

大家好，我是糖刺梨。

有些狗子養久了，會長得越來越像主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



狗似主人形，今天你和狗狗拍了合照嗎？

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1. 比如，二哈的眼神帶着7分玩世不恭，3分不屑，和主人就像從一個模子裏印出來的。

2. 狗子頭髮凌亂，鬍子長勢張狂，看一眼主人，是親生的沒錯了。

3. 主人笑得讓人心頭一暖，再看一眼他懷裏的小約克夏...這麼陽光的笑容原來是遺傳自爸爸呀！

4. 同款外套不説，狗子和主人還是同款坐姿。要是給狗子畫上和主人的同款眉毛，家裏人怕是要分不清誰是主人，誰是狗子了吧？

5. 儘管小主人和自己剛認識不久，但看看這一身「蓮藕肉」，還有爬樓梯的動作，就差給狗子換上尿片了。

6. 主人在觀察狗子笑起來的樣子。結果...狗子和鏟屎官一樣，都是露出8顆大牙的燦爛笑容。

7. 原來，狗子和主人待久了，就連髮型都會變得一樣。「鏟屎的，你是不是在模仿我？」

8. 看到理查王小獵犬之前，我很懷疑什麼樣的主人會和牠長得像。結果...相似度99%！

9. 這睡覺打呼嚕留口水的模樣，真是上樑不正下樑歪...狗子：不怪我，要怪就怪鏟屎官，他教我的！

10. 狗子換上小髮圈，戴上和主人同款的眼鏡，就算第二天冒充主人上班，也不會有人懷疑吧？

11. 狗子略顯社恐的眼神，一看就是遺傳主人了。

12. 主人這麼愛笑，原來是因為有一隻笑起來像太陽的金毛呀～

13. 看見狗子的時候還覺得牠不修邊幅，可看見主人後...原來這是一隻搖滾狗啊！

14. 就連白頭髮和白鬍子都長得一樣，主人趕緊帶着狗子去做DNA檢測吧...

15. 主人眉毛不明顯，狗子也要照着長...

16. 主人鬍子再長長，就能get跟狗子的同款face了。

17. 明明主人看上去很粗獷，狗子看上去可愛。但為什麼一眼就能知道狗子是鏟屎官家裏養的毛孩子？

18. 二哈：有人模仿我的帥，有人竟然模仿我的二。主人比二哈還二，看來這個家是安寧不了了...

這也太像了！

大家快觀察一下自家毛孩子，是不是跟自己越長越像了？

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