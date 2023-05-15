照顧初生貓犬飲食很崩潰！？獸醫教你3大秘訣　KO毛孩3大健康問題

照顧初生貓犬飲食是一項不容易的任務，皆因牠們的營養需求特殊：一天要吃幾餐、怎樣選擇合適食糧、有甚麼絕對不能碰等等，種種飲食問題令新手爸媽大感頭痛。原來在1歲成年之前，牠們有獨有的營養及熱量需求，作為發育的基礎。勝利動物醫院的總監兼外科獸醫Dr. Owen分享，飲食不當有機會引發各種健康問題，例如不少幼貓幼犬因腹瀉、容易生病與體格弱求診。熟讀以下初生貓犬於不同階段的餵食指南，遠離常見疾病，讓毛孩健康快樂成長！



常見健康問題1：經常腹瀉和消化不良

健康的大便是成型的，若出現軟爛或異常難聞的情況，可能是消化不良造成。原因是初生貓犬的消化功能未完全發育，攝取難以消化的食物會加重腸胃負擔。Dr. Owen指，母乳是初生貓犬出生最理想的食物。母乳能滿足毛孩所有營養與免疫需求，幫助抵禦病毒和細菌攻擊。若欠缺母乳，便需利用接近母乳的替代品以支持營養所需。其他動物的奶，如奶牛或山羊，營養並不適合初生貓犬。而我們日常飲用的牛奶，當中高乳糖成分更會引起腹瀉等消化問題，絕對不是理想選擇。

對比下，貓犬母乳中的蛋白質、脂肪、鈣和磷含量均高於牛奶和羊奶。另外，牛奶和羊奶的乳糖含量較高，令初生貓犬更難消化和吸收。

Dr. Owen提醒大家，初生貓犬腸胃發展未成熟，「少食多餐」更能確保牠們獲得充足營養及穩定血糖。要令消化過程順利進行，食物必須非常容易消化。「蛋白質愈易消化愈好，適量的纖維亦有利於營養的吸收。」

常見健康問題2：容易生病 - 如感染流感與寄生蟲

當幼貓幼犬開始長出牙齒，便代表牠們進入離乳期。離乳後母乳提供的保護力逐漸下降，但幼貓幼犬的免疫系統發展仍未成熟，便會出現「免疫斷層」，自身免疫力不足便會較易生病。單靠奶液並不能獲得足夠的能量及營養來維持成長，需慢慢進入固體食物過渡期。

Dr. Owen表示，踏入離乳期的幼貓幼犬特別需要適當的營養支援免疫系統發展。「含有益生元的食物有助促進腸道菌群健康平衡，促進免疫系統的發展；β-胡蘿蔔素及β-葡聚醣亦可增強免疫能力，減低『免疫斷層』出現的影響。」接種疫苗對於增強毛孩的天然抵抗力同樣重要，有效保護牠們免受各種傳染性高、甚至致命的疾病。

常見健康問題3：體型較同齡毛孩細小

幼貓幼犬在成年前會以幾何級數的速度成長，牠們的腦部發展驚人，視力、聽力、味蕾等神經系統極速發展，連骨骼結構也不斷變化，大家除了要留意消化系統有否影響營養吸收外，更需要不同營養的配合。Dr. Owen分享，「幼貓幼犬的飲食需要注意一些重要營養素，以促進牠們的身體與腦部發展。其中鈣質與磷質有助強化骨骼及牙齒，抗氧化物如維他命E、維他命C、葉黃素及牛磺酸等，有助身體結構發展。此外，富含Omega-3脂肪酸，尤其是DHA的食物，有助增強記憶力、聽力、視力，並有效支援腦部發展，從而提升接受訓練與學習的能力。」

很多主人以為度過了最緊張的幼貓幼犬階段便可鬆一口氣，但原來成貓成犬的過渡期同樣重要！於選擇成年貓犬糧方面，高蛋白與高能量的食糧不再符合毛孩的營養需要，考慮到寵物的品種、生活習慣與體質，營養需求大有學問。

「Royal Canin幼貓幼犬成長計劃」針對消化系統、免疫系統與腦部發展，支援毛孩健康成長。

「Royal Canin幼貓幼犬成長計劃」為毛孩成長提供全面營養

Royal Canin幼年營養系列專為毛孩於新生期、離乳期、成長期3個成長階段的健康需要而設。配方針對其消化系統、免疫系統與腦部發展，提供全面營養。第一階段新生期的配方奶產品，提供有助於大腦發育的脂肪酸，如DHA，同時具有與母乳相近的乳糖含量，加上額外的蛋白質產生所需的抗體。

第二階段離乳貓犬營養配方為離乳貓犬提供所需的高熱量、蛋白質和鈣質。產品針對性加入抗氧化劑與β-胡蘿蔔素的複合物，有助支持自然防禦力；豐富DHA脂肪酸支持大腦發育，有利於視網膜及腦部發展；高度易消化的蛋白質和益生元促進身體吸收。

第三階段成長階段營養配方則蘊含豐富抗氧化物維他命 E、維他命C、葉黃素及牛磺酸，有助產生更好的免疫反應。高易消化蛋白質和益生元促進消化健康和糞便質量。

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Dr. Owen 在勝利動物醫院擔任總監超過 20 年，他擁有豐富的動物手術經驗，包括脊柱、骨科和腫瘤手術。Dr. Owen也是 Hong Kong Veterinary Association 主席，幫助推動整個香港獸醫界的發展。

（資料及相片由客戶提供）