服務式住宅推介｜銅鑼灣麗晶軒Regent Heights 交通方便可養寵物

作為毛孩主人，物色租盤時要煩惱的不止是價錢、交通及生活配套，更要煩惱業主是否容許於單位內養寵物！不然找到心頭好，又無法租住，只能飲恨放棄。不過，現時有個價錢相宜、單位配套設施齊全，而且位於銅鑼灣、交通極方便，更歡迎不同種類的寵物入住的好選擇——服務式住宅麗晶軒Regent Heights！Regent Heights最近更獲「人氣寵愛大選2023」頒授「人氣寵物服務式住宅」，足證其優質、高CP值的設備和服務，以下為你逐一拆解4大必住原因！



1/ 座落銅鑼灣超方便 區內罕有寵物服務式住宅

Regent Heights位銅鑼灣核心地帶，不單交通方便，周邊的生活配套更一應俱全。全幢共176個單位，甫踏進大堂，寬闊明亮的空間已令人眼前一亮！更值一提的是，Regent Heights是區內罕有、歡迎毛孩入住的服務式住宅！除此之外，Regent Heights特設專屬寵物樓層，不但可更貼心關顧毛孩和主人的需求，更可讓毛孩結識更多小鄰居！

除了貓貓、狗狗，兔子、倉鼠、雀鳥、龍貓、烏龜、魚都可入住Regent Heights。不過大家要留意，大部分房型最多只可養一隻寵物，若有兩隻寵物共住，則需選擇優越套房或專尚雙房套房，並額外收取每月$3,000元的費用。每間房最多可容納兩隻寵物（不重於25磅）。

座落於交通網絡完善、生活配套齊全的銅鑼灣，Regent Heights是相當方便的選擇。

大堂位置十分寬敞，更添舒適。

2/ 寬闊天台花園 毛孩放電一流

狗狗最需要室外活動放電，Regent Heights的天台花園空間寬敞，不但有休憩草地讓毛孩跑跳、休息，更設有寵物專用的遊樂設施！即使不帶毛孩到天台放電，晚上想與三五知己靜靜地聊天、看夜景，亦可躺坐沙發椅上「Chill一Chill」。

*天台花園開放時間為上午11時至晚上10時。

草地加上遊樂設施，相信一眾毛孩們必定玩得盡興！

天台花園有太陽傘、沙發椅，是身心放鬆的好地方。

3/ 家具齊全水電全包 5款房型任揀 月租低至$16,000

因應個人、情侶或家庭，以及寵物體型等不同居住需求，Regent Heights提供多款房型，面積由200至700呎不等，套房、雙房任君選擇。房間裝潢風格簡約且現代化，落地大窗採光充足，木系傢俱帶更添溫馨和諧感，加上電視、衣櫃、廚房等設備一應俱全，無須額外花一大筆錢添購家電用品，水、電費也全包！更吸引的是，部分房型設有露台花園，閒時可走出戶外呼吸新鮮空氣。

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4/ 實用設施齊備 酒店式服務 專人定時清潔

做Gym無須再Join會籍、去健身中心，到樓下就可以做運動！Regent Heights內設健身室，適合一眾熱愛健康和運動的人士。另外更有自助洗衣及乾衣服務，十分方便。若各位打工仔生活忙碌、無暇做家務也無須擔心，因為Regent Heights平日會提供及安排房間基本清潔，每星期亦會有專人更換床單及毛巾2次，助你打造衞生、舒適的潔淨家居。

Regent Heights內設有健身室，落樓即可做運動，也無須額外繳付健身室月費！

（資料及相片由客戶提供）