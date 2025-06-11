方大一條龍護理課程　健康科學文憑多元升學出路成註冊護士等專業

香港人口持續高齡化，有統計指到了2036年，將有60%人口超過65歲，對於醫護人員的需求只會不斷上升。聖方濟各大學（方大）的余兆麒健康科學院，為有志投身醫療行業的DSE學生，提供「一條龍」的專業培訓課程，由明愛白英奇專業學校提供的文憑及高級文憑課程，銜接至方大的註冊護士學士課程，至去年才開辦的碩士課程都兼備。



在2023年開辦的健康科學文憑，是為DSE成績未如理想但有志投身醫療行業的學生而設，讓他們用1年時間完成基礎課程，成績達標及通過面試便可升讀方大的高級文憑，其中選擇修讀健康護理高級文憑的學生，更可銜接至護理學（榮譽）學士 （應用學位學額）修讀年期為3.5年，畢業即可成為註冊護士，起薪點逾3.7萬港元。



健康科學文憑升學出路選擇多元化，除了選擇升讀健康護理高級文憑外，亦可以選修配藥高級文憑。本來想做護士的配藥高級文憑一年級學生郭文奇，讀健康科學文憑時發覺自己對配藥更感興趣，她指院校提供模擬藥房及病房等教學設施，讓她及早適應工作環境。她亦指課程優勢是「讀完之後，不需要再升讀其他課程，便可立刻投身配藥行業」，畢業生即可到公私營機構做配藥員，月薪可達2.5萬港元。



郭文奇本來想做護士，在修讀文憑時發現對配藥有興趣，因而選擇升讀配藥高級文憑，她認為課程出路十分明確，「讀完這個課程之後，不需要再升讀其他課程便可立刻投身配藥行業」。

作為第一屆健康科學文憑畢業生的郭文奇，指自己高中時是文科生，沒有選修理科，但又想從事醫療方面的工作，經老師介紹得悉明愛白英奇專業學校的健康科學文憑，提供護理學的基礎課程，包括解剖學、藥理學及公共衛生知識等，郭文奇表示：「課程可以彌補到自己沒有理科底子的弱點」。因此DSE放榜後，她率先到明愛白英奇專業學校了解課程及校園環境，參觀了院校特設的模擬藥房及病房等教學設施，了解護士及配藥方面的工作，便決定修讀健康科學文憑課程。

郭文奇認為方大設備完善，提供模擬藥房及病房等教學設施，讓學生更易適應將來的工作環境。

本想做護士 讀文憑後對配藥更感興趣

郭文奇指她本來想做護士，但修讀了這文憑課程後，發現自己對藥理學和配藥等知識更感興趣，於是畢業後選擇升讀方大的配藥高級文憑，因她認為較坊間同類課程更有優勢，如出路十分明確，「讀完這個課程之後，不需要再升讀其他課程便可立刻投身配藥行業」。其次，她指課程內容很務實，老師教導我們親手製作藥膏、塞劑，與及配藥的流程，與將來工作息息相關。而學校的設施亦相當完善，例如達到業界標準的無菌操作台等，讓我們更快適應將來的工作環境。

此外，校方會邀請業界的專業人士，如現職的藥劑師及配藥員，分享業界最新趨勢的資訊，課程中更會安排學生去診所及醫院進行實習，累積實戰經驗，為將來工作打好基礎。

在無菌調配室內學習抽針程序，過程的複雜程度，讓郭文奇感受到配藥員的專業。

實驗室學習無菌抽針 獲專業培訓

郭文奇提及修讀配藥高級文憑時最難忘的經歷，是進入無菌實驗室學習抽針，「初時聽老師講解以為好簡單，但實際操作起來程序十分複雜，入實驗室前要穿全套保護衣，避免細菌污染藥物，試驗抽針及調製藥物後，發現要好有技巧才不會讓針刺到自己」，讓她認識到配藥員的專業。她認為這個課程提供不同層面的知識，如藥物的法規、常見藥物的分類；抽針及如何在用藥方面與病人溝通的技巧，有助將來就業。她決定畢業後投身配藥行業，待儲夠學費再升讀學位課程，希望成為註冊藥劑師。

彭稀哲將來想做護士，但因DSE成績不似預期，於是選讀健康科學文憑，9月即將升讀健康護理高級文憑，一步步實現理想。

DSE成績不似預期 修讀文憑打好基礎

完成健康科學文憑課程，今年9月將升讀健康護理高級文憑一年級的彭稀哲，因DSE失手，認為選修健康科學文憑正好幫他打好基礎，為實現成為護士的夢想鋪路。他覺得課程內容有助將來迎接護士工作，尤其中學只讀生物，欠缺化學科的訓練，文憑課程可為他打好化學基礎之餘，並學到護理方面的基本知識。

課程內容讓彭稀哲親身體驗到護士的日常工作，他指課程設有「基礎護理技巧」科目，教授如量度生命表徵、餵食、急救時進行CPR（心肺復甦）等，「課程讓我了解到護士的實際工作，好讓我認識將來的工作環境，以幫助人的心態去工作」，他剛完成文憑課程，將升上健康護理高級文憑，打算升讀方大的護理學（榮譽）學士學位，為一步步實現做護士的夢想作好準備。

課程主任兼高級講師黃麗明表示，健康科學文憑適合DSE中文及英文科均獲第一級，加上對醫護行業有興趣的學生。

校方提供實驗室學習 為未來升學做好準備

至於健康科學文憑的收生準則，課程主任兼高級講師黃麗明表示， DSE中文及英文科均獲第一級，加上對醫護行業有興趣的學生，便可選讀健康科學文憑。這課程的優勢就是安排學生進入實驗室學習配藥及護理等方面的知識，不用等到升讀高級文憑或學位課程時才接觸到，為將來升學做好準備。

完成健康科學文憑的畢業生想繼續升學，只要全部科目成績合格，並通過課程的面試，便可升上高級文憑。黃麗明給出健康科學文憑課程的面試小貼士，她指出面試前學生可上網了解課程簡介，面試時分享護理界的近期新聞，並介紹自己便可過關。

余兆麒健康科學院副院長（教育及質素）陳慧儀博士，指學院為有心服務醫療界的學生，提供「一條龍」課程，由文憑至碩士課程兼備。

升學階梯明確 畢業即可工作

方大的余兆麒健康科學院提供清晰明確的升學階梯，副院長（教育及質素）陳慧儀博士，介紹學院的「一條龍」課程，包括由明愛白英奇專業學校2023年開設的健康科學文憑，至方大在去年提供的碩士學位課程。陳慧儀博士指健康科學文憑針對在DSE中英文成績不理想，但對醫療方面好有心的中學生，學習基本的護理及復康知識，如探熱、量血壓、幫病人抹身、餵食等，為升讀健康護理或配藥高級文憑作準備。

方大的高級文憑課程讓學生接受2年全日制訓練，當中的配藥高級文憑學生，畢業後即可到公營或私營醫療機構做配藥員，薪金約有2.5萬港元。

陳慧儀博士指出，相較其他要修讀5年的註冊護士課程，完成高級文憑的學生，只要3.5年修讀護理學（榮譽）學士（應用學位學額），畢業即可成為註冊護士。

註冊護士月入逾3.7萬港元

陳慧儀博士續指，相較其他要修讀5年的註冊護士課程，完成高級文憑的學生，只要3.5年修讀護理學（榮譽）學士（應用學位學額），畢業即可成為註冊護士。她指2024年入職的公立醫院註冊護士，薪酬逾3.7萬港元。此外，學院亦提供4年全日制的物理治療學（榮譽）理學士課程，修畢即可獲註冊物理治療師資格。如完成高級文憑的學生，亦可選擇先出來工作，一邊工作一邊兼讀2.5年制的健康科學（榮譽）學士（兼讀制銜接課程）。

陳慧儀博士指配藥高級文憑學生，畢業後即可到藥療機構或院社做配藥員，薪金約有2.5萬港元。而護理學（榮譽）學士畢業生即可成為註冊護士，薪酬逾3.7萬港元。

方大在2024年9月學院開辦了護理及專職醫療碩士（兼讀制），為在職的護士、物理治療師、營養師等行業，提供進修課程，讓事業發展更上一層樓。

課程資料：

護理及專職醫療碩士（兼讀制）

護理學（榮譽）學士

物理治療學（榮譽）理學士

健康科學（榮譽）學士（兼讀制銜接課程）

普通科護理學高級文憑

配藥高級文憑課程（全日制／兼讀制）

健康護理高級文憑（全日制／兼讀制）

健康科學文憑