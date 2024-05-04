中國銀行純利跌最傷　兩大引擎反托股價　年內漲幅直追股王騰訊

港股連漲9日闖上萬八關，守得雲開見月明，「中特估」亦賣力貢獻。本周初，內銀集體放榜首季業績，包括中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）、工商銀行（1398）在內的四大內銀更驚喜表態，擬首派中期息。以上財年情形計，股息率就均約有7厘，不失為收息之選。



然而細看內銀業績雖平平，股價表現竟不俗，截至本周收市，中行年內實則已升16.7%，不僅領跑四大內銀，年內漲幅竟發力直追從低位反彈，升幅達21.5%「股王」騰訊（0700）。資深獨立股評人熊麗萍表示，板塊內最看好中行，尤其具備兩大優勢，且當前股價正值短期回調，投資者可伺機入手。



截至本周收市，中國銀行報3.5港元，年初至今股價漲約16.7%。（資料圖片）

內銀「成績」平淡 淨息差齊跌

誠然，內銀「成績單」不算亮眼，收入純利均現輕微下挫，而中行更「落於人後」，營業收入按年挫3.1%，至1610.4億元（人民幣，下同），純利也挫2.9%。內銀的「搖錢樹」，無疑是淨利息收入，惟中行淨利息收入只錄得1127.1億元，按年下跌3.9%，純利更為四大內銀最傷。

另與利息收入密不可分的，自然是「淨息差」，「淨息差」越低，則代表存貸業務的「利錢」越低，中行首季淨息差為1.44厘，與農行同陪末座，較去年的1.59厘更有下降。不過4月初，中行總結上年業績時曾解釋，已經對此加強管理，息差降幅相對較小。

中國銀行今年首季淨利息收入錄得1127.1億元人幣，按年下跌3.9%。（資料圖片）

專家撐中行資產質佳 具兩大優勢

業績既不甚突出，那麼中行為何備受市場熱捧？獨立股評人熊麗萍解釋稱，中行實則有兩大優勢，首先便是資產質素佳。中行憑藉1.24%的極低不良貸款率，冠絕四大行，成實至名歸「績優生」。反觀其他三間內銀，建行與工行不良貸款率高企1.36%，而農行即使表現稍佳，亦錄得1.32%的不良貸款率。且就不良貸款總額來看，中行以2585.8億元的金額，遠低於突破3000億元的其他三間。

翻查四大內銀2023年報中「不良貸款結構」，市場廣為憂慮，內銀會受內房借貸所累。但數據顯示，中行涉內房不良貸款額為481.7億元，行業不良貸款率為5.5%，較前一年的7.2%，下降1.7個百分點，降幅最為顯著。熊麗萍也表示，內房對內銀的不利影響料已反映，因此投資者不必過分擔憂。

至於銀行生意的一大特點是「利潤前置、風險後置」，故另一注意位是「信用減值損失」。所謂「信用減值損失」，主要可視之為，銀行預期貸款無法收回，而造成的損失。於中行而言，不利的是，其信用減值損失，為四大內銀唯一錄得上升；但視金額數值，約349.2億元，規模不算顯著。

海外業務廣 受內地「低息」壓力輕

而中行第二大優勢，就是海外業務眾多。這就意味著，其受內地「減息」影響有限。內地貸款市場報價利率（LPR）下行，存量房貸利率也有調整，「低息」氛圍籠罩，中行海外業務分散，可緩解「低息」造成的利息收入壓力，轉受外圍息口之惠。

不過熊麗萍也提醒，海外業務是「雙刃劍」，外圍減息週期若啟動，息差難免收窄。不過本周美聯儲最新議息，利率續「按兵不動」，聯儲局主席鮑威爾也直言，「在減息問題上，獲得信心將比所想象的更漫長」，故市場多有猜測，減息週期將推遲，對銀行息差的壓力或不似預期。

中行首季不良貸款率降至1.24%。（資料圖片）

短期股價將回調 可趁低吸納長揸

近有傳聞，人民銀行將在公開市場操作中，增加國債買賣，或成中國版量化寬鬆（QE），新「國九條」亦令市場憧憬牛市，刺激港股此輪回暖，「中特估」更有望領市受惠。熊麗萍就表示，政策固然有幫助，恰如此前中央匯金落場增持四大內銀，但從當前業績而言，即便無政策刺激，內銀板塊也已較平穩，值得入手。

至於中行績後一度挫近半成，熊麗萍就大派「定心丸」，稱仍對中行、農行看高一線，只因此前股價漲勢過猛。而放榜後，市場發現板塊內部，彼此業績差距不大，故出現回吐，投資者可觀望時機，趁低吸納，如若可回調至3.3港元左右，就將是非常吸引的入市位置。