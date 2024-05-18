三港企「扑中」爆升股　呢間揸近10億港交所　嗰間掃內銀速賺3億

港股近日扶搖直上，重返19000點水平，令一眾投資者「揚眉吐氣」。《香港01》盤點更發現，不少慧眼識港股的上市公司，亦趁此輪升幅，令身家水漲船高。當中，有老牌金舖長揸港交所（0388）廿幾年，近一個月持貨暴漲2.8億元，至9.8億元；另有實力港企，密密加掃4隻銀行股，不足半年即賺3.2億元。



不過，投資有賺有蝕，另有集團在高位742元，大手掃入「股王」騰訊（0700），不過及後卻「搭沉船」，今周股王雖上闖400元關，但目前「返家鄉」仍甚有難度。宏高證劵投資經理梁杰文表示，此類披露往往是為了滿足《上市規則》要求，而未達披露標準的股票虧蝕到底有多少，公眾難以知悉，不宜因此「追落後」，籲投資者保持冷靜。



港股近日扶搖直上，重返19000點水平。（資料圖片）

周生生千禧年獲分配港交所股票 貨值漲至9.8億元

金價屢創新高，周生生（0116）作為老牌金鋪，究竟因此而流失客戶，還是更賺得「盆滿缽滿」，尚未可知。不過，可知的是，集團截至去年底，所持有的332.7萬股或0.26%的港交所股份，就令其收穫頗豐。

周生生目前所持有的港交所股份，其實就是千禧年交易所重組時，獲分配的剩餘部分，佔集團總資產達5%，去年僅收息，就貢獻公司約2,724.6萬元。而上月港交所由低位212元，回彈至周五收市的295元，升幅足有39.2%，令其貨值漲近2.8億元，至9.8億元。

周內，大行野村更上調港交所目標價至330元，其認為股市氣氛改善，料今年純利可升4%，若實現目標價，就意味著周生生手中的股票，可再升值至近11億元。反觀，集團本身去年股東應佔溢利雖暴漲123.9%，也只錄得10.1億元，可見港股回暖對周生生身價提升，大有助益。

周生生持有的332.7萬股或0.26%的港交所股份。（資料圖片）

「牛仔褲大王」旭日密密加倉內銀 四股份股價周內齊破頂

若說周生生的機遇「可遇不可求」，「牛仔褲大王」楊釗創辦的港企旭日（0393）則是「後天努力」、勤奮部署的典範。旭日雖然此前投資內房債失利，但近年睇好內銀板塊，密密加注建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、中國銀行（3988）及中銀香港（2388），尤以建行最為「重倉」。

至去年底，四隻股份不負厚望，全年貢獻股息1649.7萬元。據財報，公司賬面淨現金有約17億元，較當前14.5億元的市值還為高。公司也直言不諱提及，利用手持現金進行「優質高息藍籌股」投資，「並取得了可觀的回報」。

而在今年1月，公司再斥6.4億元，購入3105萬股建行、8802萬股工行及5982.3萬股中行，總成本升至12.2億元。折合計算，旭日今年分別是以4.4元、3.8元以及3元的平均成本價，購入上述股份。

令人讚歎的是，這四隻股票本周齊破頂，相較年初，均漲約2成。建行現價飆升至5.9元，工行升至4.7元，中行就有3.9元。這就意味著，目前旭日持有這四隻股票的總價值，已經躍升至15.4億元，不到半年足漲3.2億元。

旭日企業近年頻加倉內銀股。（資料圖片）

皓天財經曾大手掃騰訊 惟入市價高達742元

不過，炒股有賺自然有蝕。在2021年初，皓天財經（1260）曾大手掃貨騰訊，通過公開市場，以總代價約4454.6萬元，購入6萬股騰訊，相當於每股平均成本高達742.4元，較歷史頂峰的775元左右，僅隔一線。

不幸的是，騰訊股價隨即失守，即便如今高歌猛進一度破400元大關，但距離買入的高位，仍有不小距離。所幸騰訊基本面不俗，周內放榜業績令人驚艷，博得一眾大行喝彩，進而提升目標價。當中，富瑞調高其目標價至475元，重申為行業首選；摩通就定目標價在480元；花旗更看高一線，升目標價至515元，如若公司未有恐慌沽貨，相信騰訊此輪「牛氣沖天」，可助虧損收窄，曙光再現。

2021年初，皓天財經曾大手購入6萬股騰訊，每股平均成本高達742.4元。（資料圖片）

梁杰文：投資虧蝕或未達披露標準 不宜因此「追落後」

然而，港交所、內銀、騰訊等股價已大幅飆升，此時追升浪或已「冇肉食」。那麼如若改買上述3間公司，可否「追落後」？宏高證劵投資經理梁杰文表示，投資者所見的財報持股，往往是公司需滿足《上市規則》要求，而必須做出的披露，其中相關投資港股虧蝕的辛酸，或不為人知。

因此，梁杰文並不建議以此為指標，而選擇買入上述3隻股份。不過，他表示，若勉強選擇的話，視乎基本面，以周生生較為穩陣。因旭日企業市盈率較高，估值未算吸引；皓天財經業績就「大倒退」，且流通量不足，都不推薦入手。而港股當前勁升，他就呼籲投資者要保持冷靜，在過熱的市場氛圍中維持謹慎。